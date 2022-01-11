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AirTag成尾隨犯罪工具 一道手續就能反跟蹤

編譯組／綜合報導
用來找失物的Apple AirTag，卻被歹徒當成犯罪工具。（蘋果網站）
用來找失物的Apple AirTag，卻被歹徒當成犯罪工具。（蘋果網站）

Apple AirTag原本的設計是讓人可以找到失物，但是有心人卻把它當成犯罪工具。最新的例子就是名模Brooks Nader，她的外套被人偷放AirTag，最後被跟監五小時才發現不對勁。德州費耶特（Fayette ）縣警更提醒民眾，一名歹徒就利用AirTag追蹤他賣出的二手車，趁新車主不注意把車開走，買家成了錢車兩失的冤大頭。

DrFraud.org的資安專家Michael Skiba說，AirTag既能使用藍芽功能，又有GPS訊號，只要拿著iPhone手機，隨時都可以找到AirTag所在之處。歹徒正是利用這點，把AirTag藏在不知情受害者的包包、車上，甚至連車牌後面、輪圈裡面，甚至隨便一道隙縫都可藏，然後以此跟蹤被害人。

跟蹤屬於重罪，受害者多半是年輕女性、LGBTQ族群，甚至是家暴受害者，因此想要保護自己，就要學會如何避免被AirTag跟蹤。首先要將iPhone的作業系統更新到iOS 14.5版，然後就能用iPhone查看身上、附近是否有AirTag。找到不屬於你的AirTag後，就讓iPhone顯示AirTag的出廠序號，然後就能拿著它去報警，讓警察去找出罪犯。

至於如何關掉AirTag，Michael Skiba說其實非常簡單，背板可以反時鐘轉開，然後就可看到裡面的電池，將電池拔掉，這具AirTag就失去作用了。

但是Michael Skiba提醒，有些糊塗蛋，發現了其他人的AirTag，卻以為是別人不小心弄丟的，然後到歹徒設的AirTag協尋網站找失主，最後不但洩漏個人資料，還可能被騙更多財物。

至於Android手機，可以安裝Apple的「Tracker Detect」app，尋找可疑的AirTag。另外，類似Tiles這類藍芽訊號追蹤器，也能幫忙找到藏起來的AirTag。

 

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