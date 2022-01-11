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新州累計10童染疫亡 學校托兒所延長口罩令

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州州長墨菲已下令，因應新冠肺炎疫情再起，所有學校及托兒所將延長實施口罩令。(美聯社)
新澤西州州長墨菲已下令，因應新冠肺炎疫情再起，所有學校及托兒所將延長實施口罩令。(美聯社)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)11日宣布新的公衛緊急狀態，以維持現行相關防疫措施，持續對抗「Omicron海嘯」。

墨菲先前延長的90天緊急命令在11日到期，由於Omicron疫情持續升溫，重新宣布公衛緊急狀態可讓墨菲維持目前的防疫措施，其中包括要求教師和醫護人員接種新冠疫苗或接受定期檢測，以及要求醫院定期向州府通報信息。

墨菲指出，「Omicron海嘯」已衝擊全州，每天都有通報數以萬計染疫新病例，染疫住院也達高峰。墨菲已在10日下令，因應新冠肺炎疫情再起，所有學校及托兒所將延長實施口罩令；另一方面，新州衛生廳廳長茱蒂絲‧佩西奇利(Judith Persichilli)更指出，兒童染疫人數已達到疫情爆發以來最高，近來又新增兩名染疫死亡的案例。據新州官方數據，染疫死亡兒童自疫情爆發以來已累積至10人，其中六人是四歲以下，另外四人介於5至17歲。

墨菲並未表明口罩令將延至何時，他說：「我必須表明，在可見的未來裡我們將繼續維持校園和托兒所的口罩令；在這段時間，這是我們最有效且唯一負責任的做法。」

即將離任的州參會議長史威尼(Stephen Sweeney)批評墨菲10日直接宣布延長口罩令，繞過議會的做法是不尊重的行為，他說：「我們一邊讓學校自行決定實體或遠端授課，另一邊卻又要求他們在校園內必需戴口罩，兩項政策並不一致；我們必需與病毒共存，人們也會為自己做決定。」

佩西奇利表示，新冠肺炎已成為5至11歲兒童前十大死因，目前全國已有1000名兒童染疫死亡；新州共82名染疫兒童，但其中27人只是初步確診。

在Omicron持續擴散下，佩西奇利認為對未接種疫苗和年紀太小兒童不利，她說：「在新州，超過九成的住院確診兒童都未接種疫苗，完成接種的僅3%。」

目前該州未滿五歲、未達疫苗接種門檻的兒童約52萬人，佩西奇利強調：「我呼籲家長們盡快讓五歲以上的兒童接種疫苗。」

口罩 疫苗 疫情

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