不到1個月 芝加哥逾9成確診均是感染Omicron

全美各地的新冠確診與染疫住院人數持續上升。(Getty Images)

芝加哥 衛生局一項最新報告指出，僅僅不到一個月間，芝城地區確診新冠肺炎病毒者中，感染Omicron 變異病毒株的人數已經超過九成，其感染速度遠超過之前出現的各種變異病毒。

由芝加哥羅許醫學院實驗室執行的這項分析研究，10日公布在衛生局官網，報告指出，芝加哥是在去年12月7日檢測到第一例Omicron變異病毒株的患者，而到今年1月1日為止，新冠確診者中，逾九成都是染上Omicron。

參與該項分析的羅許醫學院病毒學家巴比安(Hannah Barbian)說，Omicron傳播速度比之前的變種病毒更快，且芝城這項研究結果與全美其他城市的Omicron發展軌跡一致，「我們必須保持警戒，在公共室內場所記得戴口罩，其他包括勤洗手、打疫苗 都是阻絕該變異病毒傳播的好方法」。

該研究收集了芝加哥12月1日到1月1日間，該市12個醫院中的889個確診病例，然後進行比對分析。西北大學的另一個組織病原體基因組學與微生物進化中心，也分析了299個確診樣本，同樣做出了與羅許大學醫學院類似的結論。

這兩項研究結果，與聯邦疾病防治中心針對中西部北部地區的疫情估計差不多，CDC預測，這些地區將近94%的確診，都是由Omicron引起。

Omicron的高傳染性，也大幅升高了芝加哥市的確診率，去年12月1日時，該市檢測陽性的比率為4%，而到1月1日時，該數據飆漲到21％。

巴比安說，這種變種所以流行主要因為很容易傳播，且在某種程度上，該類病毒會避過施打疫苗或之前曾感染過而產生的免疫力，不過，她特別提到，疫苗仍然有效，尤其在預防重症方面，她更呼籲公眾不要忽視控制染疫人數的重要性，「因為病毒傳播越多，新變種出現的可能性就越大」。