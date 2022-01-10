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新州近6000醫護染疫 醫療雪上加霜 州府向聯邦求援

編譯洪毅／綜合報導
新澤西州醫護人員染疫的情勢在聖誕新年假期過後急遽惡化；聖名醫院至少有106名醫院工作人員染疫。（美聯社）
新澤西州醫護人員染疫的情勢在聖誕新年假期過後急遽惡化；聖名醫院至少有106名醫院工作人員染疫。（美聯社）

由於Omicron變種病毒肆虐，全美新冠疫情創紀錄升溫，住院人數節節上升，新澤西州也不例外，雪上加霜的是，目前已有近6000名在醫院工作的人員染疫，讓新州政府被迫向聯邦政府求助。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，新澤西州醫護人員染疫的情勢在聖誕新年假期過後急遽惡化；例如在茶頸市(Teaneck)的聖名醫院(Holy Name Medical Center)，目前包括26名護理師在內，至少有106名醫院工作人員染疫。

聖名醫院的染疫數字不單反映出岌岌可危且迫在眉睫的局勢，更顯示節後的疫情升溫如何迅速；聖名醫院護士長米歇爾·阿西托(Michele Acito)就說，在聖誕假期前，染疫的醫院工作人員還不超過30人，但現在已經超過90人。

在整個新澤西州，染疫的醫院員工人數接近6000人，但在疫情升溫、更多醫護人員因染疫而缺勤的情況下，卻又有更多民眾湧入醫院，住進加護病房的患者已超過700人，讓醫院壓力沉重。

目前新澤西州有14間醫院面臨嚴重人力不足問題，由於情勢緊急，新澤西州政府已向國民兵及聯邦急難管理局(FEMA)請求人力支援。

阿西托就表示，疫情爆發以來，她就一直擔心醫院護理師人手不足，而且有時還變得十分情緒化，例如過去有一名護理師染疫去世時，她剛好懷孕八個半月，整個日子仿佛充滿挑戰。

阿西托說，醫院的護理師們仍在相互扶持，堅持向前邁步，服務所有踏進醫院的病人。

新澤西州 疫情 變種病毒

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