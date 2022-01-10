費城去年12月均溫45.3℉ 史上第二高的12月

費城2021年12月均溫達華氏45.3度，是其史上均溫第二高的12月。圖為費城民眾12月初在街頭跳舞，慶祝猶太光明節。(美聯社)

地球暖化 的影響愈來愈劇烈，根據國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration)長期追蹤結果，費城 2021年的12月均溫達華氏45.3度，是其史上平均氣溫第二高的紀錄；而費城史上最熱的12月出現在2015年，當年12月月均溫達51.2度。

NOAA紀錄了自1874年以來費城每個月分的月均溫，長期觀察的結果發現冬季的氣溫整體而言有變暖的趨勢；以去年12月為例，費城月均溫比正常值高了6.7度，而降水量低了41%；氣象學家多貝克(Dave Dombek)說：「去年12月是個異常溫暖的月份，雖然有個別幾天氣溫比較低，但很多時候夜間氣溫也降不到零度以下。」

多貝克指出，平均氣溫上升的問題不見得與地球暖化有直接關聯，因為從12月整體大氣的分布觀察，原本應該在大西洋中部的百慕達高壓(Bermuda High)於12月的所在位置偏西偏北，影響整個美東地區，才導致平均氣溫較高。

不過，非營利組織「氣候中心」(Climate Central)表示，費城的平均溫度不斷上升是個不爭的事實，因為從1970年以來，費城的平均氣溫已上升了4.4度；該中心主任潘勛(Andrew Pershing)說：「從1874年至1970年間，平均每年增溫0.02度，而自1970年後，月均溫上升速度加快，平均每年增加0.09度。」

除了最高氣溫以外，NOAA也記錄了十個12月最冷的年份；史上最冷的12月出現在1876年，當年12月月均溫只有25.4度；值得注意的是，2000年後沒有任何一年的12月進入「最冷的十個12月」排行榜，距今最近的的最冷12月是排行榜上第二名的1989年，當年12月月均溫25.5度。