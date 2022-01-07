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5歲及以下確診症狀輕？芝兒童醫院染疫病童飆升10倍

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
大芝加哥地區多家兒童醫院的染疫住院兒童人數飆升。(羅瑞兒童醫院臉書)
大芝加哥地區多家兒童醫院的染疫住院兒童人數飆升。(羅瑞兒童醫院臉書)

新一波新冠病毒感染高峰，導致許多未施打疫苗的民眾染疫住院，大芝加哥地區多家兒童醫院表示，五歲及以下仍不具接種疫苗資格的兒童，近來感染病毒住院的人數飆升，其中西北大學旗下的羅瑞兒童醫院(Lurie Children's Hospital)，在過去兩周的幼童染疫住院數，比去年11月底時激增了十倍。

羅瑞兒童醫院感染預防與控制科主任醫師柯西亞雷克(Larry Kociolek)說，該醫院現在總共有110名幼童住院，其中八成病童感染了新冠肺炎病毒。

芝加哥北郊公園脊(Park Ridge)與西南郊橡樹草原(Oak Lawn)有兩處醫療中心的Advocate兒童醫院表示，該醫院平均單日收治了25到38個染疫病童，比上個月增加了三倍，而其中有1/4兒童患者住進了重症監護病房。

芝加哥大學旗下的柯默兒童醫院(Comer Children's Hospital)小兒感染科醫生巴勒特(Allison Bartlett)說，目前該院單日收治的兒童染疫患者約20名，比去年9月份時提高了約三倍，她特別提到，這些染疫住院的兒童患者中，有一半是因為出現症狀而就醫，另一半則是因為其他疾病或受傷，在送進醫院做檢測才發現確診。

Advocate兒童醫院的小兒重症科醫師賈克伯(Nekaiya Jacobs)說，公眾到現在還是存在誤解，以為兒童或青少年感染新冠病毒後的症狀溫和，「然而我們開始看到越來越多兒童染疫後出現嚴重併發症。」

目前Advocate的染疫病童中，有一半年齡都在五歲及以下，羅瑞兒童醫院的情況也差不多，柯默兒童醫院則有1/3的染疫兒童年齡低於五歲及以下。

Advocate兒童醫院指出，新的Omicron變異病毒株對五歲及以下兒童的影響方式，似乎與過去的新冠病毒不太相同，新的變異株有時會導致兒童出現像哮吼一樣(croup-like)的上呼吸道問題。

羅瑞醫院的傳染科主治醫師希爾德-薩金特(Taylor Heald-Sargent)說，部分染疫住院兒童先前並沒有健康問題，部分則有哮喘、肥胖等健康宿疾。

兒科醫師提醒，雖然大多數感染新冠的兒童不會出現重症，但家長們應該意識到還是可能會發生嚴重併發症，而最有效保護兒童的方式，就是符合施打疫苗資格者盡快接種，才能保護其他無法施打疫苗的族群。

疫苗 芝加哥 併發症

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