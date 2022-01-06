大華府今晚再降雪 多地積雪將達4寸 維州進入緊急狀態

大華府6日晚將迎來今年也是本周的第二場降雪，多數地區積雪將達4寸，維州進入緊急狀態以加速解決上一場降雪遺留的問題。（記者張筠 / 攝影）

大華府 6、7日將迎來今年也是本周的第二場降雪 ，維州 州長諾譚(Ralph Northam)宣布全州進入緊急狀態(state of emergency)，以靈活調度應急資源並加速處理上一場暴雪遺留的問題，預計第二場雪會讓大華府多數地區積雪達4寸，交通官員呼籲民眾減少出行，若必須上路，應提前查看天氣預報和交通狀況，也盡量避開鏟雪車工作的路段。

國家氣象局對華府、北維州地區、馬州巴爾的摩都會區及中南部地區發布冬季氣候預警(Winter Weather Advisory)，從6日晚9時持續到至少7日清晨5時，多數地區降雪2至4寸，部分地區最高可達6寸，降雪最強的時段為6日晚10時至7日凌晨2時，預計每小時降雪1寸，且道路能見度將不足半哩。

大華府官員表示，雖然第二場降雪量不會像前幾天大，但7日降溫後會有更多路面結冰，學校可能再關閉，民眾也盡量選擇遠程辦公。

因大樹壓壞電纜，維州仍有大量社區尚未來電，「兩場暴風雪接連襲擊，維州需要更多物資和人力來應對」，諾譚表示，雖然州府擁有充足的應急資源，但面對兩場暴雪，各項人力物資的調度需要更多靈活性，因此決定進入緊急狀態。

維州交通廳(VDOT)警告民眾慎重出行，減少不必要的通勤，目前鏟雪團隊仍以12小時輪班，全力清除交通要道的積雪，官員表示，若民眾必須駕車出行，應實時關注天氣預報及路況，避開鏟雪車工作的路段，並減速慢行，留意暗冰(black ice)。