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芝教師工會投票拒上實體課 公校5日緊急停課

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
因教師工會投票決定改成居家網課，芝公校5日緊急停課一天。(CPS臉書)
因教師工會投票決定改成居家網課，芝公校5日緊急停課一天。(CPS臉書)

芝加哥教師工會(CTU)4日深夜宣布，73％的教師成員投票支持恢復遠距教學，芝加哥公立學校系統(CPS)隨後緊急決定5日停止實體課、網課以及其他體育活動等學校項目，至於接下來是否將恢復上課仍情況不明。突如其來的停課通知，也讓許多上班族家長陷入慌亂。

CTU推文指出，遠距教學的時間長短，將以新冠疫情是否緩和，或是市長萊特福特團隊願意同意工會提出的條件而決定。

公校執行長馬丁內茲向家長發出聲明表示，他理解家長、學生的沮喪，「我們希望孩子盡快回到教室，將繼續與工會協商合作達成協議，解決工會的擔憂」；教師工會方面也發出聲明稱，了解該決定為許多人帶來挫敗感，但「令人遺憾的是，市長與CPS的官員的作法，將學生與老師陷於危險中」。

馬丁內茲說，5日學校行政人員與職員將照常到校，而如有學生到學校的話，也不會被拒入校。此外，馬丁內茲4日曾提到，假使教師工會投票決定遠程教學，等同「非法罷工」，因為學校上課的方式，依規定必須通過教育委員會同意。

芝加哥衛生局局長亞瓦迪表示，教師工會投票改成居家網課的決定讓人失望，因為數據顯示，兒童染疫住院的人數非常少，而公校早就對有健康風險的學童提供居家網課的選擇。

萊特福特對工會的決議表示，感覺就像活在電影「土撥鼠日」(Groundhog Day)，特別是過去兩年與工會不斷協調類似情況後，現在竟然又回到原點。

芝公校學生寒假後的返校第一天上課為3日，但教師工會稱，教室對老師與學生來說都不安全；根據衛生局統計，芝加哥公校教職員的完全接種疫苗率超過九成，而12到17歲的學生疫苗施打率也達到五成，5到11歲的孩童接種率仍較低。

兒子就讀華埠希利小五年級的華裔媽媽Alice說，4日等到晚上10時許都沒有收到公校通知5日到底要不要上學，「真的很令人頭痛」，她不滿表示，公校與工會間的鬥爭不斷，學生卻因此成了犧牲品，「我兒子打了疫苗，也想要上學，為何老師或公校有權拒絕學生到校上課？」

她說，還好她是全職媽媽，學校臨時停課還可以隨時應變，其他父母都是上班族的家庭，一夕間根本不可能找到安置孩子的地方。

公校 芝加哥 投票

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