我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

才創「危險境地」節目連勝紀錄 女參賽者遇持槍搶劫

Omicron？Delta？醫師難辨 基因檢測要1周 治療加難

赴中新規13日啟動 登機前第7日須增做檢測

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
目前芝加哥地區要到中國的旅客，大都選擇到底特律機場搭乘達美航空直飛中國班機。(達美航空官方臉書)
目前芝加哥地區要到中國的旅客，大都選擇到底特律機場搭乘達美航空直飛中國班機。(達美航空官方臉書)

中國駐芝加哥總領館4日公告指出，由於近期從美國輸入中國的新冠確診病例數大幅上升，從13日開始，將加強從美國直飛中國旅客的防疫規定，其中新增部分，包括「登機前第七日須做核酸檢測」、「自我健康狀況監測」、「已接種滅活疫苗人員雙核酸檢測」等，如無法符合要求者，最好及時重新規畫行程。

駐芝中領館也再次提醒所有在中美間旅行人員，應充分認識跨境旅行高風險，「非必要非緊急，不旅行」，慎重決定旅行。如確需旅行者，務必做好個人防護。

根據中國主管部門最新規定，所有從13日起，自底特律直飛赴華航班的旅客，都應遵照新規。其中幾項新增檢測與規定包括：

●完全接種滅活疫苗者：

1、登機前第七日須在中領館指定的檢測機構中進行首次核酸檢測，如赴中國航班1月17日起飛，採樣時間應為1月10日任意時間。

2、從首次核酸檢測日起，開始為期7天的自我健康監測，按要求如實填寫「自我健康狀況監測表」。

3、登機前48小時內(如到中國班機1月17日起飛，採樣時間可為1月15日、16日、17日)，在指定檢測機構進行兩次核酸檢測。旅客如選擇在底特律Great Lakes實驗室檢測，須進行兩次採樣並使用不同試劑檢測；如選擇在芝加哥檢測，須在GoPath和Radiance兩家指定檢測機構分別檢測。

4、已完整接種滅活疫苗人員，如果又接種了非滅活疫苗，請按照完整接種滅活疫苗人員進行檢測並申請健康碼。

對於完整接種非滅活疫苗、未接種及未完整接種疫苗者，除上述前兩項規定外，還須在登機前48小時內，在指定檢測機構中任意一家完成核酸、S蛋白IgM抗體、N蛋白IgM抗體檢測。

駐芝中領館也提醒計畫到中國旅客，就近選擇赴華航班，避免搭機中轉造成途中感染。此外，做好行前管理及途中防護，搭機前兩周內應減少外出，避免參加聚集性活動或乘坐公共交通工具。同時也建議乘客登機前第七天首次檢測後至登機前，應在住所隔離，期間除進行登機前48小時檢測外，不要外出前往購物中心、餐館等人員密集場所。

而搭機期間應全程佩戴N95口罩，與相鄰乘客錯開用餐時間，嚴格做好個人防護。

最新版的赴中檢測與其他詳細信息，可查詢駐芝中領館官網：https://reurl.cc/Zr7vMV。

檢測 疫苗 中領館

上一則

疫情吃緊 馬州州長宣布進入緊急狀態

延伸閱讀

13日以後搭機赴華 中領館防疫嚴把關

13日以後搭機赴華 中領館防疫嚴把關
芝加哥衛生局長：孩童染疫風險低 與得流感比率差不多

芝加哥衛生局長：孩童染疫風險低 與得流感比率差不多
偷千元外套被捕 芝加哥56歲慣犯第78次落網

偷千元外套被捕 芝加哥56歲慣犯第78次落網
天寒地凍好去處 芝加哥多家博物館免費參觀

天寒地凍好去處 芝加哥多家博物館免費參觀
美「最致命」城市 芝加哥去年謀殺案飆25年來新高

美「最致命」城市 芝加哥去年謀殺案飆25年來新高
芝加哥華人足球賀歲杯賽圓滿落幕 萬向隊衛冕冠軍，亞軍水牛城以及Teamwork隊第三名

芝加哥華人足球賀歲杯賽圓滿落幕 萬向隊衛冕冠軍，亞軍水牛城以及Teamwork隊第三名

熱門新聞

維州民主黨籍聯邦參議員肯恩表示，平時到國會兩小時車程，開了19個小時還沒到。（取自推特）

維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

2022-01-04 22:34
大西洋城高速公路26日發生車禍，一輛車衝撞收費站引發大火，造成三兄妹死亡。(CBS費城電視台截圖)

開車猛撞收費站 新州3兄妹慘死

2021-12-29 13:10
陳千楠兩年內在試衣間偷拍大量顧客，近日被捕，遭非法拍攝指控，不得保釋。（警方提供）

維州亞裔男子試衣間偷拍顧客 作案兩年 近日被捕

2021-12-28 14:34
傷心的Breanne Paquin夫婦，帶著空的兒童汽車座椅離開休士頓。(Breanne Paquin臉書)

連律師也受騙 俄州夫婦赴德州領養童 人財兩失

2022-01-04 17:18
66歲建商刊公路T霸廣告尋求第三春。(Jim Bays／KXAN電視台)

徵「好女人」度餘生 66歲富商高速公路豎牌覓第三春

2021-12-29 16:46
兩年前在艾爾帕索走失的一隻迷你狗，最近由一位好心人出資購買機票，已遷居內布拉斯加州的主人才得以和愛犬重新團聚。(ABC)

好心人捐機票…德州老狗走失2年與主人重逢

2021-12-29 02:00

超人氣

更多 >
「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議

「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議
維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天
世界OnAir／Omicron肆虐 專家：怎麼判斷自己感染了

世界OnAir／Omicron肆虐 專家：怎麼判斷自己感染了
美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針

美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針
快看世界／家用快篩盒 這些情況下「假陽性」

快看世界／家用快篩盒 這些情況下「假陽性」