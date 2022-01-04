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外地打工仔暫住旅館排隊等租房 德州奧斯汀房市窘

編譯組／綜合報導
奧斯汀新屋營建趕不上市場需求。(奧斯汀住屋局)
奧斯汀新屋營建趕不上市場需求。(奧斯汀住屋局)

網路房屋仲介公司Zillow指出，以德州中部房價飆漲的趨勢，奧斯汀很快就會成為加州以外房屋最貴的城市，而且公寓的租金也在快速上升，主要的原因是新屋營建趕不上需求。

財經專家指出，過去十年中，奧斯汀地區工作職位比居住單位淨增加3萬3000個，搬到這裡就業的每個人都需要有住的地方，收入多的人有能力買房子，收入少的人先租公寓居住。住屋供不應求由來已久，最近幾個月因為招工困難、供應鏈受阻，房屋營建的進度更緩慢，譬如在一處建築工地，房子大約一周後就要裝門窗，但從中國運來的新門窗困在貨輪上，預計三周之後才能下船。

現在奧斯汀每有一棟二手屋上市，通常會吸引數十人競標。出租公寓也面臨類似的窘境，很多從外地遷來就業的人發現排隊極長，暫時必須住在旅館裡。蘿紗瓦倫西亞(Rosa Valencia)和她的妹妹是在哥倫比亞(Columbia)出生長大的，後來移民到德州，已經在美國住了幾十年，兩人在一家復健中心(rehab center)做論時計酬的勞力活，合租了一間兩臥房的公寓。

蘿紗指出，去年秋季房東給她們發通知，每月的房租要漲300元，她跟房東說付不起，但她四處尋訪以後發現別的公寓也都一樣貴，只好繼續在原有的公寓住下去，至少不用大費周章地搬家，現在每個月的薪水有一半拿來付房租，買自己房子的夢想更加遙不可及了。

德州 就業 房東

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