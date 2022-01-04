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U-Haul單程租車看搬家 德州遷入最多 加州墊底

編譯組／綜合報導
U-Haul租車指數顯示，德州是搬家者最受歡迎的州。(U-Haul臉書)
U-Haul租車指數顯示，德州是搬家者最受歡迎的州。(U-Haul臉書)

根據搬家運輸公司U-Haul調查得出的「U-Haul增長指數」（U-Haul Growth Index），德州是搬家者最受歡迎的州，加州墊底。

KXAN電視台報導，這家出租搬家車輛的公司表示，德州在進出該州的單向運輸卡車淨收益方面，領先佛羅里達州，重新奪回2016年至2018年龍頭地位。2021年，德州有超過200萬U-Haul單程遷入車次。

U-Haul稱，與2020年相比，德州單程卡車運輸量增長19%，最大增長量，位於達拉斯-福和市（DFW）大都會周圍的區域。

佛羅里達州在名單上排名第二，其次為田納西、南卡羅來納和亞利桑那等州。根據搬家公司，田納西州是2020年增長最快的州。

位於達拉斯-福和市U-Haul大都會地區副總裁梅里爾（Matt Merrill）表示，來自全國各地的人們，正大量遷徙至德州。

「很多人從加州和紐約州搬到這裡，我們還看到很多芝加哥人進入」他說，「我認為這很大程度上是因德州就業增長，這裡有很多機會，生活成本遠低於那些地區。」

另一方面，單向卡車運輸淨損失最大的州為加州。

德州 加州 大都會

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