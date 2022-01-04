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連律師也受騙 俄州夫婦赴德州領養童 人財兩失

編譯組／綜合報導
傷心的Breanne Paquin夫婦，帶著空的兒童汽車座椅離開休士頓。(Breanne Paquin臉書)
傷心的Breanne Paquin夫婦，帶著空的兒童汽車座椅離開休士頓。(Breanne Paquin臉書)

不孕夫妻Breanne Paquin和丈夫，從俄亥俄州旅行1000多哩，到休士頓計畫收養一男嬰，卻發現自己碰上詐騙，不僅空手而歸，且損失近1萬元。

FOX 26電視台報導，過去幾年，這對夫妻一直與不孕症奮鬥，最後決定私下收養孩子。他們在社交媒體上尋找想替新生兒提供穩定住所者。一名來自德州休士頓婦女與他們聯繫上，稱自己懷孕五個多月。

Paquins夫婦來自俄亥俄州Akron，他們聘請休士頓地區律師，協助他們處理領養過程，他們也驗證該婦女身份。

Paquin太太說，「他們對婦女進行背景調查，我讓她做的第一件事，是通過照片來證明他的身份。」

一路上，該婦女也寄了寶寶在肚子裡的照片與超音波影片給Paquins夫婦。

Paquin太太告訴FOX 26電視台，「我們討論我們所有人的未來，我們希望有個開放的收養方式，她仍可參與到孩子的生活中。」

涉詐騙婦女還寄總計超過9000元醫療帳單給Paquins夫婦報銷。

臨近聖誕節時，涉案婦女告訴他們，她將在該周晚些時候催生。Paquins夫婦訂了機票，租了台車與Airbnb住宿，抵達休士頓。

然而，在涉案婦女應該生產那天，卻告訴Paquins夫婦，說其母親需進行心臟手術。日子一天天過去，仍沒有確認嬰兒出生的日期。就在那時，Paquins的律師告知他們被騙了。

Paquins說，「律師和我丈夫去了該婦女被告知最後的地址之一，是其家人的地址。他們與她的家人交談，其家人根本不認為該婦女懷孕，他們說他們的母親很好，根本不在醫院」。

這對傷心的夫妻，帶著空的兒童汽車座椅離開休士頓。「什麼都沒改變，我們從一間空房子，回到另一間空房子，一切卻好像都變了。」

他們的律師正與檢察長辦公室和聯邦調查局（FBI）合作，追究潛在的電匯詐欺指控，他們也希望藉此經驗告諸大眾，避免其他人重蹈覆徹。

休士頓 俄亥俄州 詐騙

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