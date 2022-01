新澤西州三大收費公路 通行費又調漲了

使用紐新航港局六個哈德遜河通行站的公車和一些大型客車,元旦起漲價。(Getty Images)

2022年 開始,新澤西州 三大收費公路通行費調漲,漲幅約3%,非主要道路多維持不變。

調漲通行費的單位主要有三,包括新澤西高速公路管理局(New Jersey Turnpike Authority)、大西洋城高速公路(Atlantic City Expressway)、紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey);其他單位如德拉瓦河港務局(Delaware River Port Authority) 、德拉瓦河收費橋梁委員會(Delaware River Joint Toll Bridge Commission)、德拉瓦紀念橋(Delaware Memorial Bridge)及開普梅郡橋管理局(Cape May County Bridge Authority),各有不同計畫。

•新澤西高速公路管理局

負責管理新澤西收費高速路(NJ Turnpike)和花園州高速公路(Garden State Parkway),新澤西州這兩條主要高速公路通行費2020年9月各調漲 36%、27%,才兩年多又調漲3%;再加價後,花園州高速公路E-ZPass 通行費將由1.9元增為1.96 美元、付現費更增至兩元;收費高速路客車(轎車、小貨車和SUV休旅車)平均通行費由 4.8元增至 4.95元。

•大西洋城高速公路

1月1日調漲通行費3%;2020 年9 月也漲價37%,這次漲價因出口和收費站而異, E-ZPass有折扣。

•紐新航港局

今年,客車使用航港局六個哈德遜河通行站不會漲價,上次漲價是2019 年;巴士和一些大型客車元旦起漲價,巴士由14美元上調為17美元。搭乘私人通勤巴士的人擔心票價上漲。

•德拉瓦河港務局

繼過去十年不漲價後,該機構決定2022年新澤西和費城 間四個收費橋通行費仍不漲。領導層認為,收入增加足以維持營運。

•德拉瓦河收費橋梁委員會

通行費4月11日上調,2024年再上調。疫情導致客車交通和通行費收入下降,維持13座橋免收費負擔重。