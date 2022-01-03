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大華府新年首場強降雪 交通受阻 航班停飛 學校停課

記者張筠／華盛頓報導
維州阿靈頓郡、亞歷山卓市等地區3日上午道路能見度也因暴風雪而不足半哩，交通官員提醒，到4日早晨以前都須謹慎路面結冰。（記者張筠 / 攝影）
維州阿靈頓郡、亞歷山卓市等地區3日上午道路能見度也因暴風雪而不足半哩，交通官員提醒，到4日早晨以前都須謹慎路面結冰。（記者張筠 / 攝影）

華府3日迎來2022年第一場大雪，皚皚白雪象徵豐年，也讓不少兒童享受雪中樂趣，但暴風雪也導致許多地區交通癱瘓，讓新年第一天通勤變得格外艱難，大華府機場許多航班因大雪停飛，馬州部分公車系統暫停，許多學校停課。

交通和運輸官員表示，在降雪和強風並存的天氣狀態下，應盡量避免駕車出行，除了防止道路濕滑導致意外，更是為避免阻礙鏟雪工作，大華府幾乎所有郡市政府都表示，由於路上車輛較多，鏟雪車較難通行，道路清潔工作也受影響，因此敦促民眾減少出行，道路濕滑也可能有暗冰(dark ice)。

因強降雪，華府雷根國家機場(Reagan National Airport)和馬州的巴爾的摩華盛頓國際機場(BWI)許多航班停飛；根據國家氣象局的預報，大華府強降雪至少會持續至下午1時，目前降雪量為每小時1至3寸，預計華府和巴爾的摩地區在3日下午會有5至8寸的積雪。

國家氣象局對華府和巴爾的摩都會區發起冬季風暴警吿(Winter Storm Warning)，至少持續至3日下午4時，66號公路以南和50號公路附近的降雪最強，3日上午部分地區已積雪10寸。

馬州蒙郡(Montgomery County)、哈維郡(Howard County)和維州勞登郡(Loudoun County)也有冬季天氣預警(Winter Weather Advisory)，預計積雪3至5寸；馬州喬治王子郡(Prince George’s County)因大雪暫停Metrobus和TheBus系統。

維州阿靈頓郡(Arlington)、亞歷山卓市(Alexandria)等地區3日上午道路能見度也因暴風雪而不足半哩，交通官員提醒，到4日早晨以前都須謹慎路面結冰。

華府雷根國家機場和馬州的巴爾的摩華盛頓國際機場許多航班因大雪停飛。（記者張筠 /...
華府雷根國家機場和馬州的巴爾的摩華盛頓國際機場許多航班因大雪停飛。（記者張筠 / 攝影）
大華府3日迎來2022年首場降雪，許多學校停課，孩子們到雪中玩耍。（記者張筠 /...
大華府3日迎來2022年首場降雪，許多學校停課，孩子們到雪中玩耍。（記者張筠 / 攝影）

華府 降雪 馬州

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