大華府新年首場強降雪 交通受阻 航班停飛 學校停課

維州阿靈頓郡、亞歷山卓市等地區3日上午道路能見度也因暴風雪而不足半哩，交通官員提醒，到4日早晨以前都須謹慎路面結冰。（記者張筠 / 攝影）

大華府 3日迎來2022年第一場大雪，皚皚白雪象徵豐年，也讓不少兒童享受雪中樂趣，但暴風雪也導致許多地區交通癱瘓，讓新年第一天通勤變得格外艱難，大華府機場許多航班因大雪停飛，馬州 部分公車系統暫停，許多學校停課。

交通和運輸官員表示，在降雪 和強風並存的天氣狀態下，應盡量避免駕車出行，除了防止道路濕滑導致意外，更是為避免阻礙鏟雪工作，大華府幾乎所有郡市政府都表示，由於路上車輛較多，鏟雪車較難通行，道路清潔工作也受影響，因此敦促民眾減少出行，道路濕滑也可能有暗冰(dark ice)。

因強降雪，華府雷根國家機場(Reagan National Airport)和馬州的巴爾的摩華盛頓國際機場(BWI)許多航班停飛；根據國家氣象局的預報，大華府強降雪至少會持續至下午1時，目前降雪量為每小時1至3寸，預計華府和巴爾的摩地區在3日下午會有5至8寸的積雪。

國家氣象局對華府和巴爾的摩都會區發起冬季風暴警吿(Winter Storm Warning)，至少持續至3日下午4時，66號公路以南和50號公路附近的降雪最強，3日上午部分地區已積雪10寸。

馬州蒙郡(Montgomery County)、哈維郡(Howard County)和維州勞登郡(Loudoun County)也有冬季天氣預警(Winter Weather Advisory)，預計積雪3至5寸；馬州喬治王子郡(Prince George’s County)因大雪暫停Metrobus和TheBus系統。

維州阿靈頓郡(Arlington)、亞歷山卓市(Alexandria)等地區3日上午道路能見度也因暴風雪而不足半哩，交通官員提醒，到4日早晨以前都須謹慎路面結冰。