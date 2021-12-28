我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩極化氣候：美國西北部陷入冰封 東南部異常溫暖

分析：期中選舉參院多數黨鹿死誰手 十席定勝負

出門如赴戰場 芝加哥華埠上千民眾遊行抗議治安惡化

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
在華埠附近經營家飾店20多年的李建明說，現在的治安已經影響一般人的生活。(特派員黃惠玲／攝影)
在華埠附近經營家飾店20多年的李建明說，現在的治安已經影響一般人的生活。(特派員黃惠玲／攝影)

抗議治安惡化的芝加哥華埠「沉默遊行」，27日湧入上千民眾、商家響應，特別關店參與遊行的李建明說，他在華埠開店開了20多年，從來沒有經歷過現在這樣的不安，「我們不能再忍受這樣的生活環境與不安全的地方」，他說，大家千辛萬苦到此追求美國夢，然而現在華埠卻儼然變成戰場，「懇請政府與有關單位能夠提出計畫減少犯罪」。

身穿深色服裝的遊行群眾，每人手持「犯罪就是犯罪」的中英文海報，還有部分示威者則拿著「停止仇恨亞裔」的英文海報，這場遊行為民眾自主發起，帶著女兒出席的華人媽媽Alice說，「這是我們的家，而治安惡化已經嚴重影響日常生活，連出門都必須戒慎恐懼」。

遊行者手持的大型海報上寫著「當我們的聲音被忽略時，我們可以用沉默表達我們的抗議，我們曾經和平生活和工作的社區，如今籠罩在危險和恐懼之中。在一個以美國夢和自由著稱的國家，我們的生命和財產正受到前所未有的威脅。抱著希望卻什麼都不做，我們的處境不會改變。讓我們團結起來，用無聲的示威，表明我們對針對我們的暴力的無法容忍」。

遊行群眾當天下午2時於華埠「天下為公」牌樓下集合，然後由警車開道，沿著永活街走道亞珠街，在繞到普林斯頓大道後，往南至24小街，接著轉回永活街。

25區區長盧漢士也參與了這場「沉默遊行」，在活動告一段落後受訪表示，「我們社區的每個人，無法再坐視發生類似華翁謝煥新無辜遭槍殺的事件」，他支持華埠為自己發聲，同時也承諾會在議會爭取華埠權益。

根據芝加哥警局數據，今年以來，華埠地區的暴力案件增加了55%，主要犯罪類型包括謀殺、強暴、搶劫、嚴重毆打、嚴重騷擾與人口販賣，其中搶劫案件更激增兩倍，謀殺案則從去年的六宗減少到今年一宗。

芝加哥第九警分局報案紀錄顯示，連聖誕節25日當天，華埠28街夾威爾斯街(Wells St.)連續發生兩起暴力搶劫案件；此外，位於香港超市附近的一棟華人聚居公寓，也連番遭到竊賊闖入偷取財物。

雖然全芝加哥市的犯罪案件都出現增長，但華埠民眾相信華人社區被歹徒刻意針對，盧漢士說，移民社區的弱勢在於一些案件發生後，因為語言、文化等因素沒有向警方舉報，導致社區的實際犯罪情況受到忽視。

上千民眾、商家參與了華埠沉默遊行，抗議治安惡化。(特派員黃惠玲／攝影)
上千民眾、商家參與了華埠沉默遊行，抗議治安惡化。(特派員黃惠玲／攝影)
上千民眾、商家參與了華埠沉默遊行，抗議治安惡化。(特派員黃惠玲／攝影)
上千民眾、商家參與了華埠沉默遊行，抗議治安惡化。(特派員黃惠玲／攝影)
上千民眾、商家參與了華埠沉默遊行，抗議治安惡化。(特派員黃惠玲／攝影)
上千民眾、商家參與了華埠沉默遊行，抗議治安惡化。(特派員黃惠玲／攝影)
上千民眾、商家參與了華埠沉默遊行，抗議治安惡化。(特派員黃惠玲／攝影)
上千民眾、商家參與了華埠沉默遊行，抗議治安惡化。(特派員黃惠玲／攝影)
上千民眾、商家參與了華埠沉默遊行，抗議治安惡化。(特派員黃惠玲／攝影)
上千民眾、商家參與了華埠沉默遊行，抗議治安惡化。(特派員黃惠玲／攝影)
上千民眾、商家參與了華埠沉默遊行，抗議治安惡化。(特派員黃惠玲／攝影)
上千民眾、商家參與了華埠沉默遊行，抗議治安惡化。(特派員黃惠玲／攝影)
上千民眾、商家參與了華埠沉默遊行，抗議治安惡化。(特派員黃惠玲／攝影)
上千民眾、商家參與了華埠沉默遊行，抗議治安惡化。(特派員黃惠玲／攝影)
許多華埠商家暫停營業支持這場沉默遊行，抗議治安惡化。(特派員黃惠玲／攝影)
許多華埠商家暫停營業支持這場沉默遊行，抗議治安惡化。(特派員黃惠玲／攝影)
上千民眾、商家參與了華埠沉默遊行，抗議治安惡化。(特派員黃惠玲／攝影)
上千民眾、商家參與了華埠沉默遊行，抗議治安惡化。(特派員黃惠玲／攝影)
上千民眾、商家參與了華埠沉默遊行，抗議治安惡化。(特派員黃惠玲／攝影)
上千民眾、商家參與了華埠沉默遊行，抗議治安惡化。(特派員黃惠玲／攝影)

華埠 遊行 芝加哥

上一則

疫情攪亂航班 大華府機場人滿為患

延伸閱讀

香港藝人呂珊聖誕訪華埠 送演唱會門票

香港藝人呂珊聖誕訪華埠 送演唱會門票
國民黨副主席夏立言訪華埠 傾聽僑界聲音加強溝通

國民黨副主席夏立言訪華埠 傾聽僑界聲音加強溝通
中華會館聯合亞裔執法人員協會及華埠聯盟 舉辦慶祝聖誕節向兒童贈送禮物活動

中華會館聯合亞裔執法人員協會及華埠聯盟 舉辦慶祝聖誕節向兒童贈送禮物活動

華埠治安基金會改善社區安全 “照亮中國城” 項目正式啟動

華埠治安基金會改善社區安全 “照亮中國城” 項目正式啟動
洛杉磯華埠小姐選美賽 報名開跑

洛杉磯華埠小姐選美賽 報名開跑
義工機警按喇叭 嚇走屋崙華埠砸車賊

義工機警按喇叭 嚇走屋崙華埠砸車賊

熱門新聞

聖誕前夕，服務生獲得千元小費。（FOX畫面截圖）

亞裔女高中生才剛獲悉疑患腦瘤 晚間即收到聖誕驚喜

2021-12-23 19:46
休士頓南邊的布朗士維爾，房價中間值上漲近六成。(Brownville市府網站)

疫期房價直直漲 德州兩大都會區增幅已逾50%

2021-12-21 19:06
66 歲建商刊公路T霸廣告尋求第三春。(Jim Bays／KXAN電視台)

「好女人」請來電 66歲富商德州公路豎牌覓第三春

2021-12-21 17:54
西雅圖這個聖誕新年假期將出現十多年來最低溫的寒流。（美聯社）

寒流襲西雅圖 將迎接10年來最冷新年假期

2021-12-26 12:31
芝加哥Lula Cafe餐館公告，因員工確診再度停業。(餐館臉書截圖)

1年後重回原點 芝數十家餐館員工確診被迫停業

2021-12-21 10:51
法官宣布大陪審團將決定是否以一級謀殺等罪名起訴周玉慧。(莫賽郡檢方提供)

新州華母涉殺兩子 法官：大陪審團裁決是否起訴

2021-12-22 15:25

超人氣

更多 >
美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡
為何中擴大「西安封城總禁足」 美卻「砍半染疫隔離期」？

為何中擴大「西安封城總禁足」 美卻「砍半染疫隔離期」？
紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒
秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見
不敢廢哈利皇室頭銜 女王、查爾斯、威廉有苦難言？

不敢廢哈利皇室頭銜 女王、查爾斯、威廉有苦難言？