芝西郊高檔購物中心傳槍擊 4人中槍 嫌已遭逮

橡樹溪購物中心23日晚間傳出槍擊案。(ABC電視台youtube截圖)

芝城西郊橡樹溪購物中心(Oak Brook Mall)23日晚間傳出槍擊 案，橡樹溪警局表示，在購物中心靠近Nordstrom百貨公司處傳出槍響，目前已知有四人中槍，警方已逮捕一名嫌疑人。

由於距離聖誕節僅不到兩天，槍擊案發生的晚間6時，剛好是該購物中心人潮最多的時刻，槍擊案發生後，橡樹溪購物中心立刻封鎖，許多原在商店內的消費者，也被要求尋求掩體庇護 ，大批警車與警察 隨即趕到現場。

橡樹溪購物中心距離芝加哥市區約30分鐘車程，為西郊著名的高檔購物據點，該中心近幾個月不太平靜，上月才發生購物中心內的Louis Vuitton名店遭14名青少年結夥入店搶劫，損失慘重。

一名槍擊案發生時就在購物中心的23歲民眾蓋伊(Alex Gay)說，約6時左右，商場的擴音機發出緊急信息，並要求購物者尋求庇護，「就在那時，人群開始慌亂往外衝，有些人試圖逃離商場時被踩踏」。蓋伊後來跑出了商場，但「精神嚴重受創」。

蓋伊說，她沒有聽到槍聲，但相信槍手是在Nordstorm百貨公司附近，「一切發生的太快了，大家都在尖叫奔跑」。

根據一名目擊者稱，他看到有四名男子與另一名男子在槍擊案發生前於開槍地點發生爭執，，「我剛好路過時，看到四人對著一人爭吵」，他還聽到四個人對另一名男子說「給我們看看，你什麼都沒有拿到」，然後等他離開這幾個人約5呎遠時，一轉頭就看到有人掏槍並開槍，「我看到一個人摔倒了，然後購物中心裡的所有人開始奔跑」。