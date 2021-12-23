馬州染疫住院逾1500人 全州縮減與新冠無關的手術

馬州 新冠住院病例22日突破1500人，州府因此啟動應急方案，宣布全州醫院將減少與新冠不相關的手術和醫療程序，以此節省病床及醫護人員。

根據州府本周頒布的應急方案，若住院人數達1200人，部分非緊急(non-urgent)醫療進程將暫停，若超過1500人，則全州醫院進一步減少與新冠無關的手術和醫療進度，避免醫療資源消耗殆盡。

應急方案啟動後，馬州醫院將調整醫院容量，優化現有床位，重新部署並增加醫療人員及設備，減少非緊急、非必要的手術和醫療程序，將部分患者轉移到其他護理機構，將行政辦公室等非專業醫療場所轉換為可用於臨床護理的空間。

馬州州長霍根(Larry Hogan)本周就已預測明年1月全州的新冠住院病例將達疫情 以來的高峰，突破2000人，因此呼籲所有民眾加強防疫，盡快接種補強針，相關部門也已制定應對方案。

霍根說，「未接種疫苗 的民眾在持續消耗醫療資源，也給馬州醫療護理系統增加壓力」，他敦促所有符合資格的民眾盡早打新冠疫苗和補強針，州府也會持續追蹤各地疫情狀況，若有必要則會收緊防疫政策或啟動其他應急計畫。

州府數據顯示，馬州22日新冠住院病患達1505人，比前一日增加40人；本周每日新增的確診病例都超6000人。