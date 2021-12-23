我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭確診患者嘲諷、辱罵甚至威脅 醫護心力交瘁

Omicron變種病毒影響 聖誕夜全球2000航班取消

馬州染疫住院逾1500人 全州縮減與新冠無關的手術

記者張筠／馬州報導

馬州新冠住院病例22日突破1500人，州府因此啟動應急方案，宣布全州醫院將減少與新冠不相關的手術和醫療程序，以此節省病床及醫護人員。

根據州府本周頒布的應急方案，若住院人數達1200人，部分非緊急(non-urgent)醫療進程將暫停，若超過1500人，則全州醫院進一步減少與新冠無關的手術和醫療進度，避免醫療資源消耗殆盡。

應急方案啟動後，馬州醫院將調整醫院容量，優化現有床位，重新部署並增加醫療人員及設備，減少非緊急、非必要的手術和醫療程序，將部分患者轉移到其他護理機構，將行政辦公室等非專業醫療場所轉換為可用於臨床護理的空間。

馬州州長霍根(Larry Hogan)本周就已預測明年1月全州的新冠住院病例將達疫情以來的高峰，突破2000人，因此呼籲所有民眾加強防疫，盡快接種補強針，相關部門也已制定應對方案。

霍根說，「未接種疫苗的民眾在持續消耗醫療資源，也給馬州醫療護理系統增加壓力」，他敦促所有符合資格的民眾盡早打新冠疫苗和補強針，州府也會持續追蹤各地疫情狀況，若有必要則會收緊防疫政策或啟動其他應急計畫。

州府數據顯示，馬州22日新冠住院病患達1505人，比前一日增加40人；本周每日新增的確診病例都超6000人。

馬州 疫情 疫苗

上一則

一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內

下一則

新澤西紐瓦克港、紐約港沒堵塞 業務一枝獨秀

延伸閱讀

馬州染疫住院數猛增 明年初恐達新高峰

馬州染疫住院數猛增 明年初恐達新高峰
網球／納達爾染疫缺席？澳網主席：他會來

網球／納達爾染疫缺席？澳網主席：他會來
中華民國元旦升旗典禮 馬州洛市高中舉行

中華民國元旦升旗典禮 馬州洛市高中舉行
馬州新冠住院人數明年初恐達高峰 州府延長檢測服務

馬州新冠住院人數明年初恐達高峰 州府延長檢測服務
馬州州長確診 打過補強針感覺還好 籲盡快打疫苗

馬州州長確診 打過補強針感覺還好 籲盡快打疫苗
馬州衛生廳遭網攻已2周 作業未恢復惹議

馬州衛生廳遭網攻已2周 作業未恢復惹議

熱門新聞

走在街上傳簡訊或講手機時靠牆站，可避免成為搶匪眼中的軟柿子。(Pexels網頁)

上街講手機傳簡訊做到這點 搶匪不會當你是軟柿子

2021-12-17 18:40
密大博士生榮新2017年3月15日駕機失蹤，密州薩吉納郡警方16日宣布，三年前發現的遺骸確認就是榮新。(本報檔案照片)

密州無主遺骸 警證實為近4年前駕機失蹤密大中國生

2021-12-17 10:25
聖誕前夕，服務生獲得千元小費。（FOX畫面截圖）

亞裔女高中生才剛獲悉疑患腦瘤 晚間即收到聖誕驚喜

2021-12-23 19:46
大休士頓是野豬的最愛天堂。（KHOU）

休士頓野豬成群 居全美之冠 德州政府拿牠們沒辦法

2021-12-19 17:30
因疫情升溫，馬里蘭大學取消冬季畢業典禮，並規定參加期末考試的所有人員須戴KN95口罩。（取自馬里蘭大學官方臉書）

疫情升溫 馬里蘭大學取消冬季畢業典禮 期末考須戴KN95口罩

2021-12-17 13:10
休士頓南邊的布朗士維爾，房價中間值上漲近六成。(Brownville市府網站)

疫期房價直直漲 德州兩大都會區增幅已逾50%

2021-12-21 19:06

超人氣

更多 >
一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內

一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內
冷氣團來襲誘發「心」危險 冬季做這些事容易讓壞膽固醇升高

冷氣團來襲誘發「心」危險 冬季做這些事容易讓壞膽固醇升高
批王力宏沒真誠道歉 李靚蕾：不會接受贈與的豪宅

批王力宏沒真誠道歉 李靚蕾：不會接受贈與的豪宅
「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天

「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天
英特爾為禁新疆商品致歉 拜登簽署禁令將強硬執法

英特爾為禁新疆商品致歉 拜登簽署禁令將強硬執法