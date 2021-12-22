我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

伊州確診連日破萬 病毒檢測爆滿 家用快篩1盒難求

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
包括芝加哥在內的伊州疫情再起，加上專家建議節日親友聚會前最好接受檢測，使得坊間病毒檢測大爆滿。(特派員黃惠玲／攝影)
包括芝加哥在內的伊州疫情再起，加上專家建議節日親友聚會前最好接受檢測，使得坊間病毒檢測大爆滿。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州近日疫情升溫，加上衛生專家與官員頻頻呼籲「聚會或有症狀先檢測」，使得坊間各病毒檢驗據點湧入大批民眾登記受檢，而以往可直接前往的檢測點，更因爆滿人潮而緊急改為預約制；在此同時，坊間藥局販售的家用新冠快篩盒也銷售一空，讓許多急著檢測的民眾焦急不已。

21日因為感到喉嚨不舒服且有流鼻涕現象的芝城西郊華裔居民Claire說，聖誕節前要與家人聚會，其中包括年長親戚，為了保險起見，她一早就到處想找地方檢測病毒，「附近CVS、華格林全部預約額滿，最快的檢測空檔要排到一周後」。

心想趕緊先去買些快篩盒自己在家檢測，沒想到連續去了四家藥局都完全買不到。

「我覺得我可能只是感冒，但又很擔心萬一自己中標，結果傳染給長輩，不檢測實在不敢出席家族聚會」，Claire最後開車到西郊福克斯村購物中心(Fox Valley Mall)旁的免預約快篩站，想說「慢慢排隊受檢」，然而該檢測站當場告知，排隊人數過多，緊急改為預約制，並要求她馬上上網約受檢時間。

一陣慌亂後，Claire終於約到三小時後接受檢測，「現在受檢宛如打戰，沒有快狠準都搶不到位置」。

21日晚間發現高三兒子發燒的Alex林，也面臨了「很擔心兒子染疫，卻找不到地方可檢測」的難題，到處搜尋都沒有找到最快可預約的檢測時間，最後不得不打電話給家庭醫師諮詢，「醫師告訴我，我的醫療保險包括急診，因此建議我趕緊帶孩子到醫院急診中心，屆時急診醫護會立刻提供檢測服務」，Alex連夜帶了孩子去檢測，但到22日上午都還沒有收到檢測結果。

旗下有19家醫院的Amita Health說，最近到醫院接受檢測病毒的人數，比夏季時激增兩倍，過去一周該醫療系統至少進行了3000多個檢測，由於人數倍增，因此檢測結果出爐時間至少要花22到27小時。

該醫院系統感染疾病的醫療長維斯(Dana Vais)說，她強烈建議所有人在節日聚會前接受快篩檢測，而如果已經出現任何新冠病毒症狀者，即使症狀輕微，都應接受PCR檢測。

檢測 醫療保險 藥局

上一則

馬州新冠住院人數明年初恐達高峰 州府延長檢測服務

下一則

迎春季學期 維吉尼亞大學要求師生打補強針

延伸閱讀

寒假後 伊州多所大學重啟居家網課 返校須有陰性證明

寒假後 伊州多所大學重啟居家網課 返校須有陰性證明
台首批「7+7+7」返家採驗 北市638人有2人採檢確診

台首批「7+7+7」返家採驗 北市638人有2人採檢確診
疫情再起 伊州多所大學寒假後重啟居家網課

疫情再起 伊州多所大學寒假後重啟居家網課
伊州最低時薪明年起調高至12元 2025年將達15元水平

伊州最低時薪明年起調高至12元 2025年將達15元水平
疫情反彈 華府21日起恢復室內口罩令 22日發免費快篩盒

疫情反彈 華府21日起恢復室內口罩令 22日發免費快篩盒
伊州疫情不妙 衛生廳長：聖誕與新年恐成致命假期

伊州疫情不妙 衛生廳長：聖誕與新年恐成致命假期

熱門新聞

走在街上傳簡訊或講手機時靠牆站，可避免成為搶匪眼中的軟柿子。(Pexels網頁)

上街講手機傳簡訊做到這點 搶匪不會當你是軟柿子

2021-12-17 18:40
密大博士生榮新2017年3月15日駕機失蹤，密州薩吉納郡警方16日宣布，三年前發現的遺骸確認就是榮新。(本報檔案照片)

密州無主遺骸 警證實為近4年前駕機失蹤密大中國生

2021-12-17 10:25
大休士頓是野豬的最愛天堂。（KHOU）

休士頓野豬成群 居全美之冠 德州政府拿牠們沒辦法

2021-12-19 17:30
密大研究指出，新屋及剛整修好的房子可能會殘存有害化學物質，最好等段時間再入住。(特派員黃惠玲／攝影)

研究：買了新房別急著搬 通風一段時間再入住

2021-12-15 09:53
因疫情升溫，馬里蘭大學取消冬季畢業典禮，並規定參加期末考試的所有人員須戴KN95口罩。（取自馬里蘭大學官方臉書）

疫情升溫 馬里蘭大學取消冬季畢業典禮 期末考須戴KN95口罩

2021-12-17 13:10
休士頓南邊的布朗士維爾，房價中間值上漲近六成。(Brownville市府網站)

疫期房價直直漲 德州兩大都會區增幅已逾50%

2021-12-21 19:06

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗