馬州蒙郡民宅大火，66歲獨居男子身亡。(蒙郡消防急救局發言人提供)

馬州 蒙郡肯辛頓(Kensington)的一處獨棟民宅上周末發生火災，一名66歲男子不幸身亡；蒙郡消防急救局指火災源起起居室，但具體原因仍需進一步調查。

蒙郡消防急救局(Montgomery County Fire and Rescue)發言人皮林傑(Pete Piringer)說，上周日上午9時左右，鄰居報案稱Warner Street的4300路口民宅發生火災，消防員趕到現場時，火勢正旺，還有滾滾濃煙不斷湧出，現場約50名消防員在救火。

皮林傑說，消防員控制住火勢才得以進屋，之後他們發現一名男子嚴重燒傷，該66歲男子獨居在該處民宅，消防員將其救出後，他當場不治，目前當局並未公布死者身分。

這已是蒙郡今年第五起致命的民宅火災案，其中所有都包含行動不便的60歲以上居民；消防員表示，住戶行動不便，可能是此次火災爆發的一個原因。

皮林傑表示，火災發生時，該民宅的煙霧警報器並未正常運轉，「之後消防員會回到這個社區向鄰居了解情況，至少給該社區提供煙霧警報器相關的信息，並告知遇到火災，該如何逃離自救。」