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1年後重回原點 芝數十家餐館員工確診被迫停業

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥Lula Cafe餐館公告，因員工確診再度停業。(餐館臉書截圖)
芝加哥Lula Cafe餐館公告，因員工確診再度停業。(餐館臉書截圖)

新冠變異病毒株Omicron傳播力驚人，致伊州染疫人數已多日破萬，隨著確診數不斷增加，坊間餐飲業員工染疫機率也持續上升，芝加哥著名餐館Lula Cafe日前發文公告，「因有員工確診，我們再度被迫關門」，餐飲業者沮喪表示，好不容易撐過上一波疫情，以為疫苗問世一切改觀，沒料到竟又重回原點。

不僅Lula Cafe再度面臨因為新一波疫情而不得不暫時關閉的困境，芝加哥地區近期至少已經有20多家餐廳、酒吧都因為有員工染疫而宣布暫時關門，其中包括受到歡迎的餐館The Duck Inn、Cabra、Little Goat、Sepia等。

部分餐館在員工確診後一度關閉，但四天後重新開門營業，有的餐館則因擔憂出餐品質，不確定何時才會重開。

米其林星級餐館Elske於疫情期已經關閉過兩次，而19日該餐館又因「潛在接觸確診風險」而再度關門，該餐館說，希望能夠在12月29日恢復營運，但也有可能永遠不會再營業了。

連鎖餐飲企業Heisler表示，20日開始，將陸續關閉八家酒吧、餐館，該企業發言人特恩鮑夫(Hannah Turnbaugh)說，近來確診人數大幅飆高，為了確保員工健康，因此決定停業多日，對所有員工進行病毒檢測

位於芝市Ravenswood的Begyle Brewing啤酒屋說，儘管該餐廳非常小心防疫，但近日仍有多名員工確診，因此不得不暫時關門，至於會關多久？東主也無法確切估計要停業幾天，「至少等到員工全部健康，且顧客有信心回到餐館」。

芝市湖景區的餐館Steingold也宣布停業，因為東主與另一名員工雙雙確診，而這兩人都已經施打了補強針，結果還是難逃確診。

Bungalow餐館負責人特尼斯(Pete Ternes)說，這樣下去會讓餐飲業再度重創，「政府必須告訴我們真相，例如病毒傳播速度究竟有多快？住院與死亡的情形有多嚴重？」他希望政府能夠提供指導方針，「政府可以公告新病毒很危險，餐飲業必須暫時停業，或是說，新病毒不危險，並說明接下來的兩個月應該如何處理公眾集會」。

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