密州無主遺骸 警證實為近4年前駕機失蹤密大中國生

密大博士生榮新2017年3月15日駕機失蹤，密州薩吉納郡警方16日宣布，三年前發現的遺骸確認就是榮新。(本報檔案照片)

密西根州 薩吉納郡(Saginaw County)警長辦公室16日表示，2018年9月於該郡發現的人體遺骸，經過進一步的牙齒比對，最終證實就是三年多前駕駛小飛機神秘失蹤的密西根大學中國留學生 榮新(Rong Xin，音譯，27歲)。

此發現，也解開了該宗失蹤案件的多年謎團。

2017年3月15日，熱愛飛行的榮新，從安娜堡市機場租用了一架型號為Cessna 172的單引擎小型飛機，準備起飛到密州海港泉(Harbor Springs)，但當天這架飛機卻因汽油耗盡，墜毀在加拿大安大略省的一個小鎮附近，令救援人員感到奇怪的是，該飛機的機艙上空無一人，且飛機墜毀的雪地旁，也沒有發現任何人類足跡。也就是說，榮新就這樣消失了。

警方當時公布，該架飛機駕駛為來自中國長春的榮新，他2011年從北京清華大學畢業，案發當時為密西根大學的博士生，攻讀人工智能科系，原本應在2016年畢業。

由於該型飛機沒有配備降落傘裝置，唯一的出口為飛機上的兩扇門，警方雖然多方調查，仍遲遲無法找到榮新蹤跡，最後做出榮新在飛行途中，將飛機改為自動駕駛，然後自己跳機自殺的推斷，同在密大攻讀的榮新妻子阮淑蓉(Surong Ruan，音譯)接受了警方說法，並於當年10月要求法院宣告其丈夫死亡。

這宗「死未見屍」的案子，隨著法院宣告死亡，被迫告一段落。

薩吉納郡警長辦公室案發次年(2018年9月)接到一起民眾發現人類遺骸的舉報，該郡居民說，他在蓋瑞路(Gary Rd.)與57號公路以北半哩處(half-mile north of M-57)，發現了身上仍有部分衣物的骨頭，警方收集了現場遺骸，並送去進行DNA檢測。

不過，該次檢驗，卻沒有立即找到匹配的人名資料，且密西根州立大學實驗室的工作人員描述，該死者可能是白人或西語裔，死因為嚴重鈍器外傷。因結果均未吻合榮新的特徵，因此並沒有往該案方向推論。

直到近日，總部位於德州休士頓的一家法醫研究公司Othram Inc.，再次對一些無主人骨進行分析後，告知薩吉納郡警長西蒙斯(Aaron Simons)，該遺骸應是亞裔 ，警探們重新尋找了密州失蹤亞裔男的懸案，榮新的名字也因此列入可能為遺骸主人的名單。

透過新一波的調查，榮新的牙科紀錄送到了法醫專家賀夫納(Joseph Hefner)處，經過比對，賀夫納確認該副遺骸就是中國留學生榮新。

警方表示，已經通知榮新在舊金山的家人。