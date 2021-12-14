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賣方市場下慎選房仲 首購族年關前仍可圓夢

編譯組／綜合報導
年底買房千萬記得五個重點。(德州住房社區服務廳)
年底買房千萬記得五個重點。(德州住房社區服務廳)

德州各都會區的房地產仍然搶手，又碰上年底假期，許多想要買下人生第一套房的買主，往往想趁這時間好好看房。但是休士頓KPRC電視台訪問地產專家，提出五個重點，提醒買家千萬留心。

第一，不要選擇只想牟利的仲介。對於買方來說，在地產專家、房屋仲介或地主之間，最關鍵的往往是地產專家（title expert），因為他們都認識很多仲介與大地主，因此能夠推薦最適合的人選給你。因此，能夠找到當地信譽卓著的地產商往往就是最關鍵的地方，選對地產商就能省去很多麻煩。

第二，買家才是老闆。雖然仲介可能有很多話術，希望你抬高出價或是買下他們想賣的房子，但是真正要出錢的是你，因此要仔細衡量自己的經濟能力，而且心裡最好先想好自己最想要的房型與格局，一切都合意才出價競標。此外，有疑問就提出來，別害怕提問。

第三，預先做好準備。買屋過程中要做很多準備工作，誇張一點的說法是，買一台影印機都不為過。因為為了申請貸款，你得提供許多收據、證明與存款證明，才能獲得銀行貸款，真正開始看房、選房。雖然現下還是賣方市場，但是買方也不應該全都聽信仲介的說詞，只有自己做足準備，按時提供必要的文件，才能順利買房。

第四，買賣房屋不是你死我活的鬥爭。談到一個買方出得起、賣方又開心的價錢，靠得是耐心而不是話術，因此如果你的仲介太過咄咄逼人，或許就不是個好的選擇。

第五，記得買保險。許多買方以為成交就萬事OK了，但是房屋土地還要點交、過戶，過程當中發生意外，倒楣的是買家，因此地產商提醒，取得房屋土地後，千萬記得買房地險，雖然看起來是額外花費，但是天有不測風雲，安全永遠應該擺第一。

 

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