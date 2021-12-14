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265企業總部棄加州 114家奔德州 「地獄廚師」跟著搬

編譯組／綜合報導
「地獄廚師」戈登拉姆齊宣布將公司總部從加州遷到德州。（Gordon Ramsay臉書）
「地獄廚師」戈登拉姆齊宣布將公司總部從加州遷到德州。（Gordon Ramsay臉書）

德州持續吸引著加州公司遷入。有著「世界頂級廚神」和「地獄廚師」雙重稱號的戈登拉姆齊（Gordon Ramsay），已將其企業總部，從加州搬到德州。

此外，一支由廚師和商人組成的專門團隊，也將駐紮在鄰近達拉斯的Las Colinas，一個總體規劃社區。

達拉斯晨報報導，這位電視節目「地獄廚房」(Hell's Kitchen）主持人此舉，是他在北美擴張餐廳版圖計畫的一部分。據稱，這個新設在德州的團隊，計畫在2022年於波士頓、邁阿密和芝加哥等城市開設18家餐廳。

企業執行長阿卜杜拉（Normak Abdallah）將在未來五年內，監督75家由公司擁有的餐廳。他表示，來自倫敦的Street Pizza，和起源於拉斯維加斯的戈登拉姆齊英式炸魚薯條（Gordon Ramsay Fish & Chips）等餐廳，都適合北德州。他補充道，在波士頓推出的拉姆齊廚房（Ramsay Kitchen），可能是他們在達拉斯-福和市地區另一項新增計畫。根據該報導，達拉斯餐廳可能要2022年末或2023年才開業。

拉姆齊並非第一個宣布將總部搬到德州的人。特斯拉（Telsa）已正式將公司總部，從矽谷遷至奧斯汀郊外。

胡佛研究所（Hoover Institution）於2021年8月發佈的報告顯示，在2018年1月至2021年6月中，將總部搬離加州的已知265家公司中，孤星州吸引了其中114家搬入。

即使是真人秀明星，21歲之齡登上史上最年輕的「白手起家」億萬富豪凱莉珍娜（Kylie Jenner）在接受Vogus的「73個問題」（73 Questions）採訪時，也表示「將搬到德州」。

德州 加州 波士頓

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