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芝男子家門口懸掛聖誕燈 突遭不明人士活活打死

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
一名住在蓋奇公園區的男子，11日傍晚在門口懸掛聖誕燈時，遭到致命攻擊死亡。(google map)
一名住在蓋奇公園區的男子，11日傍晚在門口懸掛聖誕燈時，遭到致命攻擊死亡。(google map)

芝加哥市又傳出居民遭不明動機打死事件，住在蓋奇公園區(Gage Park)的男子特雷茲(Jose Tellez，49歲)，正在家門口與女兒一起懸掛聖誕燈飾，竟遭不明人士在他女兒眼前，活活將特雷茲打死，芝加哥警局表示，兇嫌作案動機目前不明，全案仍在調查中。

特雷茲的鄰居說，這宗死亡案件發生在11日傍晚6時30分左右，他當時突然聽到女孩尖叫，接著立刻衝過馬路，發現手上還拿著手電筒的特雷茲，滿頭是血的躺在草地上，這名鄰居說，特雷茲的女兒一直哭喊「我爸爸受傷了」，鄰居則讓女孩進屋拿條毯子蓋在特雷茲到處鮮血的頭上，並叫了救護車，「特雷茲送上救護車後一動不動，但感覺仍在呼吸」。

庫克郡法醫辦公室表示，特雷茲當晚10時32分，在橡樹草坪基督醫療中心死亡。

警方說，特雷茲是在位於西58街3500號附近的住家門口，遭兩個手持鈍器的不明人士襲擊，警方目前沒有公布嫌疑人的描述，只說都是男性，動機不明。

特雷茲身後留下妻子與三個孩子，他的姪女卡斯特羅(Daisy Castro)說，叔叔是好先生、好爸爸、好兄弟與好兒子。鄰居說，特雷茲人很好，很少與人交往，很難想像會有人要傷害他，這名鄰居說，「這次事件，讓她精神受創」。

鄰居諾達爾(Silverio Nodal)說，他認識特雷茲十年，「他很勤奮，平常在幫忙做園藝工作」，諾達爾還提到，特雷茲來美國是為了讓家人、孩子能夠有更好的環境，並實現美國夢，結果卻發生這種悲劇。

「現在是最美好的聖誕季節，竟然發生這種血腥事件，實在讓人感到羞恥」，諾達爾說，特雷茲的死亡對於社區是一大震撼。

死亡事件過後，諾達爾與其他鄰居聯合起來輪流看守他們所居住的社區，「我們的小區關係緊密，我最近感染新冠病毒，鄰居都主動幫我掃落葉」，他說，現在小區正在建立聯繫名單，居民將團結一起守望相助，避免悲劇重演。

芝加哥 庫克

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