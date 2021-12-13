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女警在監獄內竟遭囚犯性攻擊 德州警: 不感到驚訝

編譯組／綜合報導
在監獄內性攻擊女警的囚犯被提上堂審理。(Fox電視畫面截圖)
在監獄內性攻擊女警的囚犯被提上堂審理。(Fox電視畫面截圖)

一名女警在縣立監獄遭到囚犯性攻擊之後，哈里斯縣警局（Harris Co. Sheriff）一位匿名警官透露，他們被分配至監獄的警務人員多年，士氣一直處於歷史新低，一些囚犯在監獄中甚至可自由活動，而不是被押送或戴手銬等。

這名警官接受FOX 26電視台採訪，臉部被馬賽克處理。警官說，「我並不感到驚訝，當我去一間牢房時，那裡只有一名警官，但有120名囚犯。」

該警官指出，囚犯是根據不同顏色腕帶，按風險分類。白色腕帶代表低風險，純紫色的腕帶，意味著囚犯應該始終被戴上手銬和腳銬護送。

然而該警官說，「我在監獄看到的是，帶著純紫色腕帶的嫌犯，並未被戴上手銬，也無腳鍊，什麼都沒有，他們自由的在監獄內走動，但他們帶著紫色腕帶。」

28歲的Jeremiah Williams帶著紫色腕帶，日前在獄中襲警。「他知道整個樓層都是空的，他在那時候看到機會，他什麼都不在乎」這位匿名警官說。

「這就是他早早離開的原因」該警官說，「他們會說要去進行聖經學習，但實際上卻在走廊上閒蕩。」

這名警長還告訴電視台，被送往醫院的囚犯人數猛增。「幾年前，15名囚犯輪班去醫院是很不尋常的，現在這個數字，可能高達每班42名囚犯一起去醫院。」

該警官說，「有時犯人會因胃痛、頭痛或便秘而一起去醫院，也因此會有一名獄警跟著去醫院。」

FOX 26電視台對此詢問哈里斯警局辦公室，他們所得知的內容時，警局稱「這是內部事務調查的一部分。」

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