我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網小天后 瑞度卡努確診新冠 退出杜拜表演賽

英特爾執行長季辛格 搭私人專機抵台 將會台積電高層

這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅

編譯組／綜合報導
德州州法有一項鮮為人知的條款，牧師住所不用付地產稅。(Unsplash網頁)
德州州法有一項鮮為人知的條款，牧師住所不用付地產稅。(Unsplash網頁)

德州州法有一項常人鮮知的條款：牧師住所(parsonage)不用付地產稅(property tax)，最近休士頓紀事報所做的深入研究指出，許多教會領袖鑽這個法律漏洞，身住百萬豪宅卻不付一分錢的地產稅。

在一般人的想法中，奉神旨意為人服務的牧師收入不多，日子過得清苦，因此應該善待傳道人。德州法律規定：牧師住所只要占地不超過1英畝就不用繳地產稅，不論房屋的價格是多少。現今有不少牧師住在裝潢奢華的豪宅中，卻不用付任何地產稅。地產稅是用來做學校、警察局和消防局的經費，牧師免稅的法規似乎被濫用。

休士頓紀事報向德州所有縣份索求地產資訊，有些縣沒有回應，但在得到回應的報表中統計，德州至少有2683棟牧師住所，總值至少有10億元。這代表少收到的地產稅至少是1600萬元，也就是其他的房地產擁有人必須分攤這些人的稅責。

在已知的牧師住所中，至少有28棟的估價超過100萬元，其中一棟豪宅在休士頓地區，它有10間臥室、10.5間浴室；一棟位於聖安東尼奧歷史古蹟區的大宅，室內面積有8000平方呎；達拉斯地區有一棟位於北德州最貴的高地公園市(Highland Park)；東南部海邊的山上，有一棟大宅俯瞰基督聖體灣(Corpus Christi Bay)的壯闊海景。

努埃瑟斯縣(Nueces County)首席地產估價官卡納雷斯(Ramiro Canales)指出，德州的教堂地產本已是100%免稅，宗教領袖的房產又免稅，教會佔盡了便宜，拿個比喻來說：地頭蛇上餐館不但三餐免費吃，吃飽了還要索取免費的甜點。休士頓紀事報這項研究是史無前例的，它曝露了德州的另一個陰暗面，除了官商勾結之外，官員與教會私下利益結交，教會牧師在宣講中大力支持政客，政客則在法規上給教會領袖輸送利益。

德州 休士頓 警察

上一則

華府首現4宗Omicron病例 1名來自喬治城大學 暫無社區傳播

延伸閱讀

紐森：加州將仿效德州心跳法 限制步槍銷售

紐森：加州將仿效德州心跳法 限制步槍銷售
德州母為遇害兒辦守夜儀式 遭槍手駕車掃射釀1死13傷

德州母為遇害兒辦守夜儀式 遭槍手駕車掃射釀1死13傷
德州墮胎禁令仍有效 鄰州流產手術暴增

德州墮胎禁令仍有效 鄰州流產手術暴增
全美房地產庫存低 德州明年房市緊

全美房地產庫存低 德州明年房市緊
德州人語／元宇宙炒房 機會還是陷阱？

德州人語／元宇宙炒房 機會還是陷阱？
德州墮胎法繞過法院 首席大法官批議會踐踏司法權

德州墮胎法繞過法院 首席大法官批議會踐踏司法權

熱門新聞

71歲的受害者謝煥新(Woom Sing Tse)。(家人提供)

71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍畢命

2021-12-08 21:07
Zillow在德州達福區賣房低價求售。( Zillow網頁)

撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

2021-12-08 20:03
德州北部的尤利斯被視為全美最移居的地方。（KHOU）

紐時：德州小鎮尤利斯 全美最宜居

2021-12-06 13:34
2022年房市將進入競爭激烈的賣方市場。(Airbnb)

全美房市庫存恐不敷所需 明年將是賣方戰國時期

2021-12-09 20:08
汽車機械工程師提醒民眾入冬之際，要做好汽車保養。（記者張筠 / 攝影）

迎接寒冷天氣 冬季養車提早準備

2021-12-10 15:36
田納西州的納許維爾(Nashville)市區。圖：pixabay

好氣候+零州稅 田納西州「音樂城」納許維爾成科技人新寵

2021-12-08 11:34

超人氣

更多 >
龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人

龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人
德州母為遇害兒辦守夜儀式 遭槍手駕車掃射釀1死13傷

德州母為遇害兒辦守夜儀式 遭槍手駕車掃射釀1死13傷
民主峰會唐鳳被消失？路透：白宮要求剪掉「這張地圖」

民主峰會唐鳳被消失？路透：白宮要求剪掉「這張地圖」
花500元買鍋子也被罵 賀錦麗：不受荒謬新聞影響

花500元買鍋子也被罵 賀錦麗：不受荒謬新聞影響
證明自願到美或有直系親屬 中國赴美探親限制鬆綁

證明自願到美或有直系親屬 中國赴美探親限制鬆綁