德州墮胎禁令仍有效 鄰州診所忙壞了

德州禁止墮胎,婦女紛紛前往外州求醫。圖為德州婦女暴增的其中一家 Trust Women。(KXAN)

聯邦最高法院10日裁定,德州墮胎 禁令仍然有效,前往鄰近各州尋求人工流產的德州婦女恐怕只會越來越多。事實上,從墮胎禁令9月生效以來,鄰近的奧克拉荷馬、新墨西哥州 ,甚至更遠的堪薩斯、科羅拉多州,德州婦女求診的比例早就開始暴增。

在奧克拉荷馬與堪薩斯州都設有人工流產診所的Trust Women就是其中顯例之一。機構公關主任Zack Gingrich-Gaylord說,奧克拉荷馬的診所有60%的婦女來自德州,堪薩斯的也達50%,而且她們往往長途跋涉,甚至從休士頓、蓋文斯頓或基督聖體市(Corpus Christi)出發,連開10小時的車穿越德州都要來求診。

Zack Gingrich-Gaylord說,在德州禁令生效前,奧克拉荷馬市的診所每個月大概只有5到10名德州婦女求診,現在每周大概就有40人了吧。位於堪薩斯州威契塔市診所的狀況是,因為奧克拉荷馬的求診人數太多,因此它們也得接受奧克拉荷馬來的轉診者。他說,需要人工流產的婦女無法在德州獲得醫療協助,因此每周至少有1100人往外州求助。

也在德州附近開業的Planned Parenthood of the Great Plains(PPGP)指出,它們在奧克拉荷馬、阿肯色與堪薩斯的診所,同樣出現大量求診的德州婦女。今年9月開始,大概有超過1千名婦女求診;去年同時間,PPGP大概只有50人來自德州。Planned Parenthood of the Rocky Mountains(PPRM)醫療體系在科羅拉多、新墨西哥與內華達州都設有診所,它們的德州求診者年增132%,其中一間還誇張到暴增520%。

德州監督墮胎禁令執行進度的民間團體Texas Right to Life宣稱,非法墮胎通報系統目前因為資安升級暫時停擺,但在停機之前沒有接到任何通報。發言人Kim Schwartz聲稱,非常高興德州的墮胎產業都配合法令,讓未出世的胎兒獲得保障。不過,外州的人工流產診所面臨德州婦女越來越多的趨勢,只能增加醫護人力與增加看診天數。