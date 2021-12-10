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德州墮胎禁令仍有效 鄰州診所忙壞了

編譯組／綜合報導
德州禁止墮胎，婦女紛紛前往外州求醫。圖為德州婦女暴增的其中一家 Trust Women。（KXAN）
德州禁止墮胎，婦女紛紛前往外州求醫。圖為德州婦女暴增的其中一家 Trust Women。（KXAN）

聯邦最高法院10日裁定，德州墮胎禁令仍然有效，前往鄰近各州尋求人工流產的德州婦女恐怕只會越來越多。事實上，從墮胎禁令9月生效以來，鄰近的奧克拉荷馬、新墨西哥州，甚至更遠的堪薩斯、科羅拉多州，德州婦女求診的比例早就開始暴增。

在奧克拉荷馬與堪薩斯州都設有人工流產診所的Trust Women就是其中顯例之一。機構公關主任Zack Gingrich-Gaylord說，奧克拉荷馬的診所有60%的婦女來自德州，堪薩斯的也達50%，而且她們往往長途跋涉，甚至從休士頓、蓋文斯頓或基督聖體市（Corpus Christi）出發，連開10小時的車穿越德州都要來求診。

Zack Gingrich-Gaylord說，在德州禁令生效前，奧克拉荷馬市的診所每個月大概只有5到10名德州婦女求診，現在每周大概就有40人了吧。位於堪薩斯州威契塔市診所的狀況是，因為奧克拉荷馬的求診人數太多，因此它們也得接受奧克拉荷馬來的轉診者。他說，需要人工流產的婦女無法在德州獲得醫療協助，因此每周至少有1100人往外州求助。

也在德州附近開業的Planned Parenthood of the Great Plains（PPGP）指出，它們在奧克拉荷馬、阿肯色與堪薩斯的診所，同樣出現大量求診的德州婦女。今年9月開始，大概有超過1千名婦女求診；去年同時間，PPGP大概只有50人來自德州。Planned Parenthood of the Rocky Mountains（PPRM）醫療體系在科羅拉多、新墨西哥與內華達州都設有診所，它們的德州求診者年增132%，其中一間還誇張到暴增520%。

德州監督墮胎禁令執行進度的民間團體Texas Right to Life宣稱，非法墮胎通報系統目前因為資安升級暫時停擺，但在停機之前沒有接到任何通報。發言人Kim Schwartz聲稱，非常高興德州的墮胎產業都配合法令，讓未出世的胎兒獲得保障。不過，外州的人工流產診所面臨德州婦女越來越多的趨勢，只能增加醫護人力與增加看診天數。

 

德州 墮胎 新墨西哥州

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