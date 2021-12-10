我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宏都拉斯新政府：維持與台灣關係 未來仍可能承認中國

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪

德州兩患者已打兩劑疫苗、沒旅遊 Omicron仍找上門

編譯組／綜合報導
德州北部兩人已打兩劑且沒有旅遊， 仍感染Omicron。（Texas Health Resources）
德州北部兩人已打兩劑且沒有旅遊， 仍感染Omicron。（Texas Health Resources）

德州北部的達拉斯－福和市（Fort Worth）都會區8日發現新冠病毒Omicron病株的兩起確診個案，35歲與40歲的病人都沒有旅行史卻仍然感染到Omicron病株。醫療專家說，休士頓先前已經發現Omicron病株的德州首例確診，德州北部現蹤只是早晚的事。

35歲的患者沒有出現症狀，但曾經與罹病者接觸；40歲的病患出現感冒、咳嗽症狀已有好幾天。兩人都已經接種兩劑輝瑞Pfizer疫苗，但沒有打加強針。德州衛生資源集團（Texas Health Resources）的顧問Nikhil Bhayani強調，民眾無須驚慌，繼續防疫措施與保持社交距離即可，尚未接種疫苗者儘快接種，能夠打加強針的人也應該加快腳步。

康乃狄克州紐海文大學（University of New Haven）的公衛學者Anthony Santella表示，全美仍未達到全面接種，因此新冠病毒仍將繼續突變，出現更多病株是必然的。不過聯邦疾管中心（CDC）等機構的初步研究發現，雖然Omicron病株的感染力更強，但已經完全接種者，重症機率不高。

Pfizer疫苗已經獲得聯邦食藥局（FDA）許可，可為15歲至17歲的人施打加強針，但醫療專家指出，未來是否每個人每一年都得施打加強針，只能等待時間證明了。

 

德州 Omicron 疫苗

上一則

迎接寒冷天氣 冬季養車提早準備

下一則

芬太尼多嚴重 僅一州查緝總量足以毒死逾半美國人

延伸閱讀

避免悲劇重演…德州太空音樂節踩踏 逾千人求償百億

避免悲劇重演…德州太空音樂節踩踏 逾千人求償百億

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效
最高法院允許德州禁止墮胎法令持續存在

最高法院允許德州禁止墮胎法令持續存在
中國國藥：正研發針對Omicron疫苗 可作補強針備選

中國國藥：正研發針對Omicron疫苗 可作補強針備選
16~17歲打輝瑞補強針 FDA緊急批准 等CDC做出建議

16~17歲打輝瑞補強針 FDA緊急批准 等CDC做出建議
16~17歲打輝瑞補強針 FDA緊急批准 等CDC做出建議

16~17歲打輝瑞補強針 FDA緊急批准 等CDC做出建議

熱門新聞

71歲的受害者謝煥新(Woom Sing Tse)。(家人提供)

71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍畢命

2021-12-08 21:07
Zillow在德州達福區賣房低價求售。( Zillow網頁)

撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

2021-12-08 20:03
德州北部的尤利斯被視為全美最移居的地方。（KHOU）

紐時：德州小鎮尤利斯 全美最宜居

2021-12-06 13:34
2022年房市將進入競爭激烈的賣方市場。(Airbnb)

全美房市庫存恐不敷所需 明年將是賣方戰國時期

2021-12-09 20:08
被喻為「全美國最怪異」的房子上市求售。(維基)

4腿巨獸？幽浮？全美最怪的房子在德州 175萬元求售

2021-12-04 16:54
新冠變種病毒Omicron在美確診，衛生部門提醒公眾盡快打疫苗和補強針，並繼續做好防護。(美聯社)

馬州出現三例Omicron確診 州長籲打疫苗和補強針 但無需恐慌

2021-12-03 17:01

超人氣

更多 >
尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？

尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？
蝦頭變黑代表不新鮮不能吃？ 內行人解釋：反而更好

蝦頭變黑代表不新鮮不能吃？ 內行人解釋：反而更好
英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜
遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入

遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入
iPhone 4用11年直升iPhone 13 開啟軟體30秒變1秒

iPhone 4用11年直升iPhone 13 開啟軟體30秒變1秒