防上周末聚眾騷亂重演 芝警嚴陣以待 不排除封鎖市區

去年5月及8月份間，芝加哥發生大規模聚眾洗劫騷亂，芝市緊急升起橫跨芝加哥河的鐵橋，阻止暴民流竄。(特派員黃惠玲／攝影)

由於上周末大批青少年聚集芝加哥 市區鬧事，導致千禧公園及環區(Loop)附近大亂，並造成警察 、公車司機遭毆打成傷，為避免聚眾擾亂治安事件重演，芝加哥警局局長布朗10日宣布，周末將取消部分警察休假，增派警力在市中心巡邏，且不排除封鎖市區，他並警告，所有行為失序或參與聚眾滋事者，無論年齡都將予以逮捕。

布朗表示，芝加哥市區歡迎民眾、遊客到訪，但強烈建議未成年青少年必須由成年監護人陪伴前往，警局也重申芝市青少年宵禁 法，凡12歲到16歲者，宵禁時間為每晚11時，而年齡更小者，宵禁時間為晚間9時，假使違規，警方一律逮捕。

ABC第七頻道早前公布了一份警察局內部的工作備忘錄，內容提到「如何調配周末執勤警力、取消休息日、調整輪班、為零售店聚集區配備特別巡邏隊伍」，也列出「騷亂和搶劫發生時，轄區警局高層應動員地點」等注意事項。

針對周末一旦出現騷亂或聚眾滋事時，警方也提出了「封鎖前往市中心街道」、「限制進入湖畔公園和密西根大道」的緊急對策選項，其中橫跨芝加哥河的鐵橋，也會全部升起，以阻斷滋事份子進入市中心商店集中地區。

多達數百名青少年透過社交媒體號召，於上周六晚間11時許，聚集在芝加哥市中心騷亂，芝加哥警察局緊急派遣了200名警員到場仍無法控制場面，該場聚眾事件，有一名芝加哥公車司機遭青少年從公車上拉下狂毆重傷，還有兩名青少年遭槍擊，另有兩名店員被闖入店中洗劫的群眾毆傷，兩名警察也在值勤時受傷，警方最終逮捕了21名涉案者。

由於警方獲得消息顯示，發動上周六聚眾騷亂的社交媒體帳號，又發出了本周六再次行動的召集令，因此警局嚴陣以待，全力防範類似事件重演。