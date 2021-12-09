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全美房市庫存恐不敷所需 明年將是賣方戰國時期

編譯組／綜合報導
2022年房市將進入競爭激烈的賣方市場。(Airbnb)
2022年房市將進入競爭激烈的賣方市場。(Airbnb)

根據Realtor.com 近日發布的2022年住房預測，首次購屋者需求，將超過全國房地產市場庫存，房屋銷售將達到16年來最高水平。美國人將有更好的機會找到房子，但將面臨一個競爭激烈的賣方市場。

休士頓紀事報報導，該網站稱，由於預計掛牌價格、租金將因和貸款利率都將上漲，2022年將呈現住房負擔能力的挑戰。

該網站預測2022年房屋銷售，將同比增長6.6%。預計買家將保持活躍，待售屋庫存將從最近的急劇下降中恢復。

房地產經紀人預計掛牌價格也將創歷史新高，銷售節奏加快，待售屋仍選擇有限，因現有房屋掛牌數量仍低於疫情之前水平。隨著建商繼續提高產量，520萬新屋建築供應缺口可能縮小，新屋將比同比增長5％。

報告稱，奧斯汀地鐵區房價銷售額預計增長4.7%，價格預計上漲3%。達拉斯-福和市銷售額預計增長8.3%，房價上漲4%。

艾爾帕索銷售額預計增長10.6%，價格上漲5.1%。休士頓都會區銷售額預計增長2.6%，價格上漲2.4%。聖安東尼奧銷售額將上漲5.1%，價格增長3.5%。

Realtor.com首席經濟學家Danielle Hale在聲明中說，「無論疫情推遲計畫，還是創造新的搬家機會，美國人都隨時準備好迎接2022年購屋旋風年。預計更多賣家進入市場，房屋銷售強勁增長，將比2021年增加。」

他並表示，隨著利率和房價上揚，負擔能力也將成挑戰，但遠程工作可能會擴大買家房屋搜索範圍，使年輕買家能比其他方式更快買到他們第一套房屋。「至2022年，將有超過4500萬千禧世代，處於26歲至35歲黃金首購屋年齡，市場預計保持競爭力。」

根據Realtor.com，愈來愈多潛在賣家計畫在今年冬季進入市場，儘管隨著貸款利率和房價上揚，負擔能力將成為考慮因素。不斷增長的經濟、強勁就業市場和工作場所靈活性，也將能幫助首購族，在不超出預算的情況下購屋。

Realtor.com同時稱，購房將可能比租屋成為更實惠的選擇，預計2022年租金將同比增長7.1%。預計房屋自有率將小幅增長至65.8%。

房價 利率 租金

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