撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

Zillow在德州達福區賣房低價求售。( Zillow網頁)

網路房地產 經紀商Zillow利用人工智慧 系統「翻屋」(house flipping)，「企業內線」最新公布的資訊指出，Zillow在達福地區搶標到的房子，竟然有76%最後以低於買價的金額脫手。

達拉斯「凱勒威廉斯地產」(Keller Williams)的經紀人亞當奈爾森(Adam Nelson)指出，有一位客戶房子上市出售，他出的價錢比賣方的要價多出1萬元，但Zillow的競標價是多出2萬元，所以那棟房子被Zillow搶走了。北德州 許多傳統房地產經紀人認為，Zillow總是以遠高於市場的價格買房裝修，這種趨勢豈能長久？除了Zillow之外，Redfin和Opendoor也是在北德州極為活躍的網路地產商。

果不其然，Zillow在10月中旬宣布暫時不再購屋，要先把手頭的房子脫手。根據企業內線剛發布的數據，Zillow在10月份最後一周於達福地區出售的168棟房子中，有128棟的賣價低於當初的買價，也就是賠本脫手。目前Zillow在達福地區，仍有大約400棟房屋待售。

Zillow的買房人工智慧系統「Zillow Offers」，利用電腦程式給房子估價，賣方只要在公司的網站上打進資訊，系統會直接算出估價，然後給賣方出價。顯然這種方式不準確，估計Zillow在這波高買低賣中已虧損了3億元。奈爾森指出，最近他替客戶在Richland Hills賣掉一棟房子，成交的價格竟然比Zillow所給的估價低了5萬4000元，可見Zillow的估價有多麼離譜。

另外，網路地產公司給經紀人的傭金比較低，造成經紀人沒興趣介紹買家，使得Zillow翻修完畢上市求售時，常常會久久不能售出。奧斯汀的經紀人保羅華瑞茲(Paul Juarez)指出，奧斯汀的房市火熱，房屋一上市通常幾天內就成交，但Zillow求售的房屋，經常超過60天還找不到買家。他又指出，因為Zillow目前正在賤價求售，所以他天天都在注意Zillow的上市屋，希望能撿到便宜。