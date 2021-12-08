馬州廢除州長權限 今後無權拒絕讓終身囚提前保釋

馬州州長霍根(Larry Hogan)。(美聯社)

馬州州議會本周在特殊會期廢除了州長的一項權限，明年1月初生效，即有關馬州囚犯的保釋決定，州長今後再無權推翻；此舉意味著馬州的數百名囚犯未來有望提前保釋出獄，也讓全美只剩加州和奧克拉荷馬州 還在保留州長的該部分權限。

原先馬州州長有權拒絕保釋委員會對某一終身監禁囚犯給出的提前保釋出獄建議，但在全美呼應司法正義(criminal justice)的當下，定罪後的囚犯待遇改革就成為熱門議題。

州議會曾通過法案廢止州長拒絕保釋委員會建議的權力，並廢除青少年時期犯罪的終身監禁不得保釋量刑，但兩項法案早前均被州長霍根(Larry Hogan)否決。

歷經多年爭論，參眾兩會本周先後以31比16、92比46的表決結果，廢除州長的這項權限。

爭議點主要分為兩方面，一方支持對暴力罪犯採取嚴苛懲罰措施，另一方聲稱為終身監禁服刑的囚犯，自1990年代以來，因「馬州嚴打犯罪」的政治議程，而在保釋過程中遭受不公對待。

新法將從明年1月起生效，儘管廢除了州長拒絕保釋的權力，但也收緊了部分保釋程序的要求，例如背負終身監禁量刑者，需服刑20年才符合保釋資格，原先是15年；這類囚犯也仍需有至少六名保釋委員建議其保釋出獄，該保釋委員會有十名成員，均由州長任命。

馬州77%的終生監禁囚犯為非裔 ，占比為全美最高，支持囚犯權益的一方表示，正因為州長有否決保釋的權力，才讓該政策造成的不公都被非裔家庭承擔。

63歲的瑪林(Carl Marine)早年因一級謀殺被判終身監禁，服刑37年後，他六年前獲法官允許，提前保釋出獄；他表示，如果一個人會改變，那就應該給他二次機會，「我不認為州長有權干預(囚犯是否保釋)，尤其是(囚犯)大部分人生都在服刑。」

州參議員卡斯利(Robert G. Cassilly)等表示反對的共和黨議員說，此項最新法案並不能解決過度監禁(over-incarceration)的問題，相反還給各地方領袖傳遞錯誤信息，而他們此時正努力尋求幫助，打擊暴力犯罪 。

1995年以前，馬州州長會定期允許終身監禁的囚犯提前保釋，但之後因全美掀起犯罪狂潮，時任州長葛蘭登(Parris N. Glendening)宣布「終身監禁就是終身監禁」，隨後的20年來，馬州州長拒絕過數百份保釋建議，也引來一些囚犯維權人士的批評。