喬州首例 亞特蘭大發現omicron 由南非旅行返美

喬治亞州公共衛生署5日宣布，在亞特蘭大都會區發現了該州第一例COVID-19變異病毒omicron病例。（路透）

喬治亞州公共衛生署5日宣布，在亞特蘭大都會區發現了該州第一例COVID-19變異病毒omicron病例。

此病患最近由南非 旅行返美，並在COVID-19檢測前出現了輕微症狀。基因組測序後證實感染了omicron病毒。

官員沒有揭露患者的身份，只表示是一名亞城都會區居民，此人已完全接種疫苗 並也打了補強針。

官員說，這名病患正在家中隔離，相關單位正追踪其接觸者及可能有感染風險的人。

3日時，喬州 衛生官員表示，一名最近從南非返回喬州，待了兩天後再前往新澤西州的婦女證實染上omicron。她已完全接種疫苗並在新州隔離。

愛默蕾大學(Emory)流行病學教授德里奧(Carlos del Rio)強調，此名染上omicron的亞城居民僅出現輕微症狀。

他說，omicron似乎「具有相當的傳染性」，且曾染COVID-19的病患似乎也沒有免疫能力。

德里奧呼籲民眾接種疫苗。「染疫者和最終住院的病患很可能是未接種疫苗的人。」

喬州公衛署署長杜米(Kathleen Toomey)也表示，疫苗和加強劑是防止COVID-19進一步傳播並有助於防止omicron等新變種出現的關鍵。

所有5歲以上的喬州民眾現在都有資格接種疫苗。另外，公衛署也建議在距離第二劑至少六個月的18歲以上民眾接種加強針。

目前只有51%的喬州人完全接種，其中不到20%的人接種了加強針。