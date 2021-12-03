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七年前德州教會遭竊60萬元 但贓款竟從未被帶出教會

編譯組／綜合報導
2014年遭竊60萬元的湖木教堂。（KPRC）
2014年遭竊60萬元的湖木教堂。（KPRC）

知名傳教士歐斯汀（Joel Osteen）主持的湖木教堂（Lakewood Church），2014年曾經發生60萬元不翼而飛的竊案。但正當休士頓警方仍以2.5萬元懸賞之際，晨間廣播秀的一名call-in聽眾，卻聲稱他在教堂內的盥洗室牆壁內發現大筆錢財，疑似當年被竊的60萬元。全案仍待休士頓警方調查，但是這名聽眾的說法，讓湖木教堂的相關議論更上一層。

Morning Bullpen的主持人George Lindsey  2日在主持時提問，有沒有人曾經發現意外之財。沒想到一位水電工打電話call-in到節目現場，表示他之前替湖木教堂的盥洗室進行維修，但11月初在拆除內牆時卻意外發現500多個信封，裡面滿滿是鈔票與支票。聽眾說，他當下就叫來工地負責人，並且把錢全交了出去。

湖木教堂事後向警方通報，但並未說明這筆錢是否就是當年被偷的60萬元。主持人George Lindsey當下的反應則是，「哇，你在說什麼啊，大家還記得2014年的竊案嗎?」，「難道竊犯過了那麼多年都沒去起出贓款？聽眾們難道不好奇，中間到底有什麼隱情嗎？」

新聞底下的讀者留言則五花八門。有些人說，這麼多年了，難道沒有人想知道，為何不見的錢就在牆裡，警方該給個交代；其他的人則說，如果是他，應該不會像這位水電工那麼誠實，把錢都交出去。

 

休士頓 支票

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