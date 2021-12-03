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芝11區區長：爭取亞裔多數區是種族主義 引華社譁然

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
11區區長唐信發出公開信，稱推動亞裔多數選區是種族主義行為。(特派員黃惠玲／攝影)
11區區長唐信發出公開信，稱推動亞裔多數選區是種族主義行為。(特派員黃惠玲／攝影)

由於芝加哥市議會法規委員會(Rules of Committee)1日公布的選區重畫圖，以及計畫提出公民投票來決定選區範圍的議會拉美裔小組(Latino Caucus)版本，均畫出了亞裔多數區的新地圖，11區區長唐信(Patrick Thompson)發表公開信稱，芝加哥設立第一個亞裔占多數選區，是種族主義(racism)的作為。

唐信2日向公眾發表了兩頁的公開信，他說，他支持將華埠畫入11區，但反對為了要推出第一個亞裔多數區，而將現在的卡納利維爾區(Canaryville)畫入不同的兩個選區，或把麥金利公園區(McKinley Park)畫入11區。

唐信在其官方社媒對選區重畫中的「亞裔多數區「發表了公開信。（唐信推特截圖）
唐信在其官方社媒對選區重畫中的「亞裔多數區「發表了公開信。（唐信推特截圖）

唐信在其官方社媒對選區重畫中的「亞裔多數區「發表了公開信。（唐信推特截圖）
唐信在其官方社媒對選區重畫中的「亞裔多數區「發表了公開信。（唐信推特截圖）

唐信：基於種族劃分社區 就是種族主義

他在信中說，「這種基於種族而去劃分社區，就是種族主義」，他還承諾會為了繼續保持社區團結而奮鬥。

議會版本的新選區地圖，將原本屬於25區的華埠，畫入11區，但同時也把大部分的卡納維爾區畫出11區到15區，此外，該地圖並將原屬於12區的部分範圍，畫入11區內，這些地區聚居不少華人。

至於拉美裔小組的地圖版本中，也同樣將卡納維爾區的大部分均改畫到15區，但保留了麥金利公園的現有範圍，然後將部分的南環區畫入11區。

不是反對亞裔過半 而是為了保持社區完整

唐信在議會版地圖公布前一周，才在芝城華商會公布了「唐信版地圖」，他當時表示，他支持華埠畫入11區，這樣該區的亞裔人口可以從42%提高到47%，也滿足了華埠社區長期以來的需求。對於是否支持亞裔過半的多數選區？唐信回應本報記者提問時說，「我所提出亞裔居民占47%的方案，是依據現行地圖所能做出最全面考慮，且最可能實現的方案」。

芝加哥太陽報3日一篇報導指出，唐信公開信中沒有提及的是，卡納利維爾區是一個以白人為主的社區，更是戴利家族(唐信為芝加哥前市長戴利的外甥)重要的政治基礎地。而眾所周知，11區可說是芝城南邊最後一個白人占主導地位的政治屬地。

唐信對太陽報稱，他沒有反對亞裔人口占比超過五成，但他首要任務是要保持社區的完整。

陳增華：選區重畫就是為了避免種族主義

對於11區區長唐信主張「亞裔人口過半選區」是「種族主義」的說法，從1991年起就積極推動「亞裔過半選區」的華埠更好團結聯盟創辦人陳增華表示，唐信此信公開後，已經廣受主流媒體質疑，社區不須反映過度。

他主動解釋表示，十年一次的選區重畫，就是為了避免種族主義發生。

陳增華說，如果唐信覺得爭取亞裔多數區就是種族歧視、種族主義的話，那為何目前非裔、拉美裔都在為爭取其族裔多數區而激戰？「請問區長是否也會向非裔、拉美裔說同樣的話？」，假使唐信並沒有向為了族裔多數區而僵持不下的非裔、拉美裔社區質疑，「為何卻可以稱亞裔是種族主義？」

他說明了推動「亞裔多數區」的主要原因：

1。聯邦選舉權法(Voting Rights Act)明文規定，在重畫過程中，社區的少數族裔人口如達到多數時，不可以藉其他理由分開少數族裔力量集中，而保護少數族裔就是為了避免歧視。

2。根據人口普查結果，全美各地十年就會重畫一次選區地圖，新選區圖將根據人口分布進行重新評估規劃，所畫出的新選區必須反映人口現況，換句話說，選區地圖不會永遠維持相同。

卡納維爾區並未分化 只是畫入15區

此外，陳增華也提到，唐信提出不支持亞裔多數區的理由之一，是因為新地圖將把卡納維爾區分裂，但根據市議會法規委員會與拉美裔小組提出的兩份地圖顯示，卡納利維爾區(Canaryville)仍舊保持大致完整性，只是畫入了15區，而非保留在唐信所屬的11區。

亞裔 種族主義 華埠

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