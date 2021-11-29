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父女一起打獵 德州11歲女童命喪老爸槍下

編譯組／綜合報導
父女一起打獵，幼女不幸命喪槍下。(示意圖，Unsplash)
父女一起打獵，幼女不幸命喪槍下。(示意圖，Unsplash)

位於達拉斯東邊約150哩的偏鄉小城郝斯維爾(Hallsville)，27日(周六)發生意外槍擊命案，父女一起外出打獵時，父親誤殺11歲女兒。

哈里森縣(Harrison County)縣警局指出，27日傍晚5時過後，警察局接到緊急報案電話，打電話的男子要求警方派救護車，當急救人員到達時，發現11歲的小學女生黛茜喬治(Daisy Grace Lynn George)被槍擊重傷，急救人員要求上級派一架醫療直升機把小女孩送到大醫院，但因為德州東部天候狀況不佳，所有的醫療直升機都奉命停飛。

後來小女孩被救護車送到郝斯維爾西邊約10哩的長景市(Longview)，醫護人員發現她已經沒有心跳呼吸，警方指出，女孩的父親所用的高威力步槍，射出的子彈打中女孩，縣警局已照規定對這宗意外槍擊致命事件開案調查。黛茜是郝斯維爾獨立學區(Hallsville ISD)的六年級學生，德州漁獵局的官員也在協助調查此案。

美國槍枝氾濫的情況，使得意外槍擊事件頻傳，感恩節之前的星期日傍晚在密蘇里州聖路易斯市(St. Louis)，一名兩歲的小男孩取得一把槍，玩弄的時候槍枝走火，小男孩的父親背部中彈，急救人員到達時，這名年齡只有20多歲的男子已經氣絕身亡。

德州州議會今年通過的法案，允許成年人無需許可證即可攜槍外出，而且不須要經過受訓，這就讓許多居民感到憂慮，一點小口角就可能衍生成槍擊案，成年人不經意的把槍放在小孩拿得到的地方，使得兒童意外開槍的事件屢見不鮮。槍械安全專家指出，如果家長認為有必要擁槍自衛，必須把槍鎖好，以免發生這類人間悲劇。

槍擊 德州 警察

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