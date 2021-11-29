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簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼

編譯組／綜合報導
德州夫婦52萬簽約買下預售屋，卻因瞬間漲20萬，無力支付而抱憾。(Unsplash網頁)
德州夫婦52萬簽約買下預售屋，卻因瞬間漲20萬，無力支付而抱憾。(Unsplash網頁)

北德州威瑟福德市(Weatherford)，一對夫妻與建商以52萬5000元簽約蓋退休夢想屋，十個月後建商通知賣價已漲到75萬元，讓這對夫妻頓時傻眼。

凱倫狄肯(Karen Dicken)和丈夫提姆狄肯(Tim Dicken)已到快退休的年齡，他們想找一棟房屋安享晚年，不需要在都市中，離市區遠一點反而比較安靜。去年8月，他們在威瑟福德市外圍找到一塊建地，與建商金帕斯克(Kim Paschal)簽約，價格是52萬5000元。

今年6月房子已快建成，狄肯夫婦心情十分雀躍，孰知有一天收到建商的通知，指出因為建材價格暴漲、狄肯夫婦又幾次改動原來的設計，現在價格已經升到75萬元。狄肯夫婦向建商抗議，但建商指出合約中有一項條款，如果狄肯夫婦不同意付最後的價格，建商可以把房子另賣給他人。

房地產律師瑞秋卡萊拉(Rachel Khiralla)指出，幾乎每一項建築合約都有這個條款，這是建商保護自己的措施，以免簽約之後建材大漲蒙受損失，而賠本生意是沒有人願意做。卡萊拉指出，狄肯夫婦沒有其他辦法，建商並沒有違約。後來建商願意把價格減到72萬5000元，但這還是比原來的價錢多出20萬，所以狄肯夫婦沒有接受，後來建商把房子賣給別人。

卡萊拉指出，房地產的合約一向都有這種條款，有的叫取消條款(cancellation clauses)，有的叫方便條款(convenience clauses)或其他名稱，過去房價穩定時，爭議的事件不多，但如今房價一日三變，從簽約到房子蓋成，房價必然漲了許多，因此建商動用這個條款，好能賺到更多的錢。

房價 退休 房地產

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