西伊大首位華裔校長：歧視像…桃子再好吃 仍有人不愛

黃桂友為西伊大創校122年來,第一位華裔校長。(西伊大臉書)

全美四千多所大學中,由亞太裔擔任校長的比率相當低,華裔 更是鳳毛麟角,身為西伊利諾大學(Western Illinois University)創校122年來,第一位華裔校長的黃桂友(Guiyou Huang),出任西伊大校長後,全美就出現反亞仇恨浪潮,投入杏壇工作數十載的黃桂友說,「教育才是解決族裔偏見與文化代溝的不二法門」。

一頭銀髮、溫文儒雅的黃桂友,日前帶領該校球隊到芝加哥參賽時接受本報記者專訪,他分享了有關華裔突破職場天花板、解決亞裔 仇恨等方面的經驗與看法。

位於伊州馬侃柏市(Macomb)的西伊大,創立於1899年,該校目前約有7500名學生,設有60多個大學部科系,同時還有40多個碩士系所,以及兩個博士系所,該校共有兩個校區,主校園在馬侃柏市,學生有6000多人,另一個校區則在Quad Cities,學生有900多人。

今年1月就任校長的黃桂友說,西伊大的國際學生約有670多名,分別來自印度、南亞、非洲、中國、台灣、香港,而教職員有上千名,該校的亞裔教授占比更達到11%。

黃桂友出生於新疆,在山東省濰坊長大,大學與研究所都在北京大學完成,1989年8月赴德州Texas A&M大學攻讀美國文學,獲得博士學位就開始他的教學生涯。

出版過13本書,發表過60多篇學術研究的黃桂友,於2017年1月由路易斯安納州的亞歷山卓大學(Alexandria Univerisyt)聘為校長,兩年多後轉至賓州愛丁堡大學(Edinboro University)擔任校長。

愛丁堡大學在他的領導下,使該校的新生諮詢率,大幅提高了24.07%,申請入學人數也增加了近8%,錄取人數上升17%,此外,還成功改善了學生的留校率及該校的財務狀況。其出色辦學成果,是西伊大從眾多人選中,果斷選擇黃桂友的主因。

「許多華人都在大學教書,但當系主任、院長的比率明顯偏低」,黃桂友表示,華人個性謙虛謹慎,習慣埋頭苦幹,無形中為自己的職場發展設限。

黃桂友說,不少人都對他的英語專業背景卻成為校長覺得好奇,他表示,其實英語專業的碩士、博士,有很多成為大學校長或高層,主要因為「學英語者一般思維縝密、溝通與表達能力相對較佳」,他也因此鼓勵攻讀文學或英語系的華裔,不要自設框架,放棄任何職場發展機會。

對於全美過去一年多不斷出現的反亞裔犯罪,黃桂友說,歧視 亞裔的問題存在已久,新冠疫情更推升了一些民眾對於亞裔的不滿,族裔歧視問題可以借用一句美國俚語形容,那便是「You can be the ripest, juiciest peach in the world, but there's still going to be someone who hates peaches」。

黃桂友說,歧視就像不管桃子多甜多好吃,仍有人就是討厭桃子一樣,只有國家、政府、民間組織攜手加強教育,讓每個族裔彼此認識,進行深度交流,才可能改善種族主義。

他也提到,一個種族在國家的地位是否能夠提升,與其人口總量、領袖人才有密切關係,華人需要更多在各領域的領導者,並於地方、聯邦增加民意代表席次,才足夠形成消彌膚色偏見的力量。