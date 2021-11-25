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西伊大首位華裔校長：歧視像…桃子再好吃 仍有人不愛

特派員黃惠玲/芝加哥報導
黃桂友為西伊大創校122年來，第一位華裔校長。(西伊大臉書)
黃桂友為西伊大創校122年來，第一位華裔校長。(西伊大臉書)

全美四千多所大學中，由亞太裔擔任校長的比率相當低，華裔更是鳳毛麟角，身為西伊利諾大學(Western Illinois University)創校122年來，第一位華裔校長的黃桂友(Guiyou Huang)，出任西伊大校長後，全美就出現反亞仇恨浪潮，投入杏壇工作數十載的黃桂友說，「教育才是解決族裔偏見與文化代溝的不二法門」。

一頭銀髮、溫文儒雅的黃桂友，日前帶領該校球隊到芝加哥參賽時接受本報記者專訪，他分享了有關華裔突破職場天花板、解決亞裔仇恨等方面的經驗與看法。

位於伊州馬侃柏市(Macomb)的西伊大，創立於1899年，該校目前約有7500名學生，設有60多個大學部科系，同時還有40多個碩士系所，以及兩個博士系所，該校共有兩個校區，主校園在馬侃柏市，學生有6000多人，另一個校區則在Quad Cities，學生有900多人。

今年1月就任校長的黃桂友說，西伊大的國際學生約有670多名，分別來自印度、南亞、非洲、中國、台灣、香港，而教職員有上千名，該校的亞裔教授占比更達到11%。

黃桂友出生於新疆，在山東省濰坊長大，大學與研究所都在北京大學完成，1989年8月赴德州Texas A&M大學攻讀美國文學，獲得博士學位就開始他的教學生涯。

出版過13本書，發表過60多篇學術研究的黃桂友，於2017年1月由路易斯安納州的亞歷山卓大學(Alexandria Univerisyt)聘為校長，兩年多後轉至賓州愛丁堡大學(Edinboro University)擔任校長。

愛丁堡大學在他的領導下，使該校的新生諮詢率，大幅提高了24.07%，申請入學人數也增加了近8%，錄取人數上升17%，此外，還成功改善了學生的留校率及該校的財務狀況。其出色辦學成果，是西伊大從眾多人選中，果斷選擇黃桂友的主因。

「許多華人都在大學教書，但當系主任、院長的比率明顯偏低」，黃桂友表示，華人個性謙虛謹慎，習慣埋頭苦幹，無形中為自己的職場發展設限。

黃桂友說，不少人都對他的英語專業背景卻成為校長覺得好奇，他表示，其實英語專業的碩士、博士，有很多成為大學校長或高層，主要因為「學英語者一般思維縝密、溝通與表達能力相對較佳」，他也因此鼓勵攻讀文學或英語系的華裔，不要自設框架，放棄任何職場發展機會。

對於全美過去一年多不斷出現的反亞裔犯罪，黃桂友說，歧視亞裔的問題存在已久，新冠疫情更推升了一些民眾對於亞裔的不滿，族裔歧視問題可以借用一句美國俚語形容，那便是「You can be the ripest, juiciest peach in the world, but there's still going to be someone who hates peaches」。

黃桂友說，歧視就像不管桃子多甜多好吃，仍有人就是討厭桃子一樣，只有國家、政府、民間組織攜手加強教育，讓每個族裔彼此認識，進行深度交流，才可能改善種族主義。

他也提到，一個種族在國家的地位是否能夠提升，與其人口總量、領袖人才有密切關係，華人需要更多在各領域的領導者，並於地方、聯邦增加民意代表席次，才足夠形成消彌膚色偏見的力量。

黃桂友(左一)為西伊大創校122年來，第一位華裔校長。(西伊大臉書)
黃桂友(左一)為西伊大創校122年來，第一位華裔校長。(西伊大臉書)

亞裔 華裔 歧視

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