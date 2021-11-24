我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

40年冤獄 被控殺3人 密蘇里州62歲非裔男獲釋

北韓學生偷看「魷魚遊戲」送5年勞改 走私者處死刑

美國虛擬幣礦點吸金 南韓集團挹資德州發電挖礦

編譯組／綜合報導 
休士頓Lancium公司獲得南韓能源集團資金將進行加密貨幣挖礦。(Lancium臉書)
休士頓Lancium公司獲得南韓能源集團資金將進行加密貨幣挖礦。(Lancium臉書)

總部在休士頓的一家科技公司，宣布將斥資1億5000萬元發展潔淨能源，並在非電力尖峰時段開採加密貨幣，它的營運可調節德州的電力供需。

Lancium公司於23日(周二)宣布，已籌集到1億5000萬元資金，將開始在德州的幾個地點設立加密貨幣開礦點，並在未來一年中，在這些地點設立潔淨能源發電設備，預期一年之後可以有20億萬瓦(megawatt)的發電量，公司把這些地點稱為潔淨園區(clean campuses)。執行長麥納瑪拉(Michael McNamara)指出，達拉斯市中心區的用電功率是2億萬瓦，潔淨園區產生的電力相當於10個達拉斯市中心區的需求量。

由於電力是至今無法有效儲存的能量，Lancium同時裝設許多開礦電腦，非尖峰時段用多出的電力開礦，當德州出現電力短缺問題時，用高價把電力賣給供電系統，因此除了兩方面賺錢之外，還可以對調節電力供需有所貢獻。這批資金主要來自南韓的「韓華解決方案」集團(Hanwha Solutions)，它是多國性石化、能源服務與房地產開發企業，總部設在首爾(Seoul)。

雖然仍有許多傳統財經專家不看好加密貨幣，但有膽量在早期投資的人，現在很多成了巨富，而且版圖不斷擴充。譬如加密貨幣交易所Crypto.com，本月宣布取得NBA洛杉磯湖人隊(Lakers)主場Staples Center的命名權，從12月25日起為期20年，這個球場將被稱為Crypto.com Arena，權利金高達7億元。

貨幣 德州 投資

上一則

誰說車市缺貨? 德州「車商」一天出售2000輛車

延伸閱讀

誰說車市缺貨? 德州「車商」一天出售2000輛車

誰說車市缺貨? 德州「車商」一天出售2000輛車
德州州長選舉「三足鼎立」？ 馬修麥康納支持度仍輸艾伯特

德州州長選舉「三足鼎立」？ 馬修麥康納支持度仍輸艾伯特
特斯拉蓋德州廠 猛砸300億

特斯拉蓋德州廠 猛砸300億
執行孤星行動 德州邊境部署萬名國民兵和民防部隊

執行孤星行動 德州邊境部署萬名國民兵和民防部隊
比拚台積電 三星電子宣布在德州設廠 投資170億美元

比拚台積電 三星電子宣布在德州設廠 投資170億美元
德州選區重畫歪曲奇怪 削弱亞裔參政實力

德州選區重畫歪曲奇怪 削弱亞裔參政實力

熱門新聞

14名嫌犯衝入橡樹溪購物中心內的Louis Vuitton店，搶走總值10萬元的商品。(警方影片截圖)

14嫌同時作案 芝LV名牌店遭結夥洗劫

2021-11-19 09:13
凱蒂市零售竊盜集團的贓物多到得用電梯搬運。（哈里斯縣第五分局）

「你要什麼 我去偷給你」 有組織犯罪染指全美零售店

2021-11-19 18:17
鄭少雄父母17日晚間抵達芝加哥，圖中穿駝色外套者為母親李蓉。(讀者提供)

芝大鄭少雄父母抵芝 鄭母：欲哭無淚 只能堅強

2021-11-18 11:11
芝加哥市目前搭乘公共交通工具以及在室內空間都必須強制戴上口罩。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情蠢蠢欲動 但全美僅剩6州執行強制口罩令

2021-11-23 10:46
專家表示電子產品、小型家電、居家用品等是感恩節購物的好選擇，但不建議民眾購買衣物、家具。（記者張筠╱攝影）

感恩節促銷多 電子產品最值得買

2021-11-19 13:35
一名白人女生走向教室的前面，阻止黑人女老師舉報學生課堂不當行為。(社媒畫面截圖)

白人女生動粗辱罵非裔女師 德州高中課堂惹出刑事案

2021-11-23 18:20

超人氣

更多 >
威州遊行慘案/ 9歲童不治 增至6死 首次過堂嫌不斷掉淚

威州遊行慘案/ 9歲童不治 增至6死 首次過堂嫌不斷掉淚
日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追

日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追
砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁

砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁
為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情

為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情
美國1元商店走入歷史 漲至$1.25 結束35年低價

美國1元商店走入歷史 漲至$1.25 結束35年低價