誰說車市缺貨? 德州「車商」一天出售2000輛車

查維斯縣警查獲假冒車牌。（FOX）

德州 休士頓幾乎已經成為冒名臨時車牌的大本營。一家名為Kasniels的車商自2021年7月22日成立以來，到11月8日已經「號稱」賣出23萬6642台車，每台車都掛了德州的臨時車牌。但警方調查發現，平均每天賣車2000台根本不可能，Kasniels很可能是偽造車牌的集團所虛設的，轉賣臨時車牌的獲利高達2300萬元。

警方調查發現，德州汽車管理局（DMV ）的線上車商執照核發太過草率，往往只要填一填資料就能成為合法車商，DMV連核實地址都沒做，還有一家竟然設在MLB球場。取得合法資格後，車商就能用印表機開始大量印製紙製臨時車牌，合法的車商隨車印製，非法的車商印來賣錢，德州本地一張100元，紐約州 可以賣到300元。

查維斯縣（Travis）與聯調局（FBI）今年夏季起訴的三人，他們總共發出60萬張冒名臨時車牌，而且買家來自全美各地。他們購買冒名車牌的動機很多，可能是車檢未過，或是沒有保險，也可能是想要逃稅或是不繳規費，最嚴重的是用於犯罪，今年7、8兩月都有人死於冒名車牌相關案件。

警方調查後發現，車牌是從臉書上買來的，工廠可能設在墨西哥，然後買家以電子支付取得郵遞的車牌，然後掛上冒名車牌後犯案。因為車主的名字是編造的、車型是瞎掰的、VIN也是假的，而且地址根本不存在，警方根本無從查起。

哈里斯縣警也碰到類似狀況，一名員警在兩周的巡邏期間，就發現200張冒名車牌。這名警員說，他連一哩路都還沒開到，就能發現一張冒名車牌，根本不能想像到底有多少人開著假車牌上路。另一個消息來源則告訴FOX，自2018年1月至今，德州前50大車商只有17家是真的。

雖然德州議會通過House Bill 3927，但是尚未訂出施行細則，Motor Vehicle Industry Regulation Advisory Committee 12月才要開會討論，真的通過草案後，警方才能執法處理冒名車牌的問題，但是警員感嘆，假車商很可能就是換個名字，又開始賣冒名車牌了。