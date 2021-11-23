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新州星巴克1員工罹A肝 傳染性高 數千顧客可能感染

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新州星巴克1員工罹A肝 傳染性高 數千顧客可能感染

編譯周芳苑／綜合報導
連鎖咖啡店星巴克新澤西州一名員工，接受高傳染性A型肝炎檢測呈陽性，數千名顧客可能受感染，該店所在地區正加快疫苗接種腳步。(美聯社)
連鎖咖啡店星巴克新澤西州一名員工，接受高傳染性A型肝炎檢測呈陽性，數千名顧客可能受感染，該店所在地區正加快疫苗接種腳步。(美聯社)

連鎖咖啡店星巴克(Starbucks)新澤西州一名員工接受高傳染性A型肝炎檢測呈陽性，數千名顧客可能受感染，該店所在地區正加快腳步為人們接種疫苗

這家星巴克位於新州格洛斯特縣(Gloucester)，數百人得知該名員工本月感染A肝後已工作多天，19、20日隨即前往該店附近臨時疫苗診所接種疫苗。

肯登郡衛生局(Camden County Health Department)建議11月4、5、6、11、12或13日曾到Blackwood Clementon路1490號星巴克店面的人盡快接種A肝疫苗，不要超過接觸後14 天。

該衛生局17日獲知星巴克員工A肝檢測呈陽性，立即展開調查；官員說，該店所有員工接種疫苗前都關閉。

肯登郡衛生官員恩瓦科(Paschal Nwako)說，該感染員工目前停止工作，並已確定密切接觸者。

A肝通常因接觸被感染者的糞便或糞便污染物體、食物、飲料時攝入糞便而被感染，微量糞便也足以傳播；食品監督部門人員已前往該商店檢查，未發現違反食品安全的證據。

郡發言人凱申(Dan Keashen)和他女兒都是數千名可能受感染的顧客之一，他上周四接種疫苗，他女兒之前便接種過疫苗。他說，目前已為782名顧客和17名星巴克員工接種疫苗，24日將再次開放診所。

迄今尚無其他人檢測出陽性；A型肝炎傳染性很強，受感染的人不舒服前就可傳播病毒。

聯邦疾病防治中心(CDC)稱，A肝症狀可持續兩個月，包括疲勞、噁心、胃痛和黃疸，多數人無長期病症或肝損傷，但極少數情況下會導致肝功能衰竭甚至死亡，老年人和有嚴重健康問題的人較常見。

1996年首次推薦採用A肝疫苗以來，美國病例大減；疾病控制預防中心最新數據顯示，2018年全美有1萬2474例A肝病例，官方估計實際病例可能接近2萬4900，有些人從未被診斷出來。

疾病預防控制中心稱，與患者接觸兩周內接種一針疫苗有助於預防A型肝炎；2000年後出生的許多兒童可能已接種疫苗，該疫苗2006年被加入美國早期兒童常規接種計劃。

疫苗 星巴克 檢測

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