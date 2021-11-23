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全美槍擊、劫殺、暴力致死案增 擁槍自衛趨勢升

編譯組／綜合報導
德州艾爾帕索機場西南航空地勤人員在停車場遭劫殺。(El Paso機場網站)
德州艾爾帕索機場西南航空地勤人員在停車場遭劫殺。(El Paso機場網站)

據統計，全美已有29個城市命案數，超越去年同期。最近一起，德州艾爾帕索機場的停車場發生持槍搶劫命案，一名49歲西南航空男性員工晚間下班時遭劫殺，警方目前沒有可用的破案線索。

正當感恩節搭機人潮湧向機場之際，卻發生了這宗搶劫殺人血案，令民眾深感不安。機場公共資訊官西斯涅洛斯(Adrian Cisneros)指出，19日(周五)晚間10時左右警方接到報案，指出停車場發生槍擊事件，當警察到達時，發現一名男性遭槍擊殞命，警方沒有公布死者姓名，只說他的年齡是49歲。

官方沒有詳細說明本案，但死者的同事指出他是西南航空的地勤人員，他下班後走到停車場，發現一個輪胎沒氣了，在他換備胎的時候，劫匪持槍出現。在網路上，有人認為這是劫匪設下的陷阱，歹徒先把輪胎刺破，讓車主無法行動，成為待宰的羔羊。

目前美國正在興起的幾個大勢中，擁槍自衛是其中的一個，即使原本不想擁槍的人，看到如今犯罪事件大增的情況，心裡也出現買槍的念頭。根據昆尼皮耶(Quinnipiac)剛發布的民調，贊成嚴管槍械的百分比已降到45%，這是16年以來的新低。

另一個大勢是暴力致死事件增加，根據華盛頓郵報23日的報導，22日(周一)晚間華府西南區一個加油站發生槍擊命案，這是華府今年的第200宗命案，從2003年至今這是第一次年度命案到達200宗。犯罪懲戒會(Council on Criminal Justice)指出，根據已公布的數字，到9月底為止美國最大的城市中，有29個都市命案數量已超過去年同期的量。

機場 槍擊 美國

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