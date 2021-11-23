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白人女生動粗辱罵非裔女師 德州高中課堂惹出刑事案

編譯組／綜合報導
一名白人女生走向教室的前面，阻止黑人女老師舉報學生課堂不當行為。(社媒畫面截圖)
一名白人女生走向教室的前面，阻止黑人女老師舉報學生課堂不當行為。(社媒畫面截圖)

德州福和市郊區的一所高中，發生白人學生對黑人老師動用肢體暴力與種族歧視言詞事件，視頻22日(周一)在網路上瘋傳後，學區表示這種情況令人不安，將會給予適當的懲處。

(影音來源：COPRESTV）

在同學所錄的視頻中，一名白人女生走向教室的前面，黑人女老師正拿著桌上電話的聽筒，可能是向學校主管報告課堂上的違紀事件，那位女生用手指按下聽筒歸位鍵，把通話強行切斷。當老師要把女生的手從電話上移開時，女生用手把老師的手臂拍開，老師站起來走出畫面，但幾秒鐘之後又出現，因為那位女生正用老師的電話打外線。

當老師要制止女生的行動時，她先用F和B開頭的粗話罵老師，這時電話接通，女生要媽媽阻止老師向上級報告，接著她把話筒摔在桌面上走出教室。學區本來可能希望低調處理本案，視頻在22日瘋傳以後，學區在推特上發布書面聲明，指出此事相當令人不安，由於涉案學生動用肢體暴力，已把本案交給執法單位當作刑事案件處理。

學區讚揚這位老師沉著應對，沒有讓事件升高。學區沒有公布涉案學生的姓名，但她的母親布莉塔妮艾文斯(Brittany Evans)指出，這件事其實有背後的促成原因，她的女兒患有自閉症(autism)和躁鬱症(bipolar)，受憂鬱(depression)和焦慮(anxiety)折磨，她已經幾度與學區官員會談，希望把女兒轉到特殊教育班(special education class)，但學區沒有允許。

學區 黑人 種族歧視

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