疫情蠢蠢欲動 但全美僅剩6州執行強制口罩令

芝加哥市目前搭乘公共交通工具以及在室內空間都必須強制戴上口罩。(特派員黃惠玲／攝影)

儘管全美多地都出現染疫人數增加的現象，然而現階段全美僅剩伊利諾州、夏威夷州、內華達州、新墨西哥州、奧勒岡州、華盛頓州等六州，仍規定無論民眾是否接種，都必須遵守室內強制口罩 令。

其中近期102個郡縣的疫情都仍在「高風險」範圍的伊利諾州，以及單日確診持續高於200例的芝加哥市，均表示短期內無計畫放寬口罩令。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，除了華盛頓州沒有更新統計外，其他五州的確診率，以夏威夷州的不到3%最低，伊州 確診率為3%到4.9%間，則排名第二低。

伊州是在今年8月下旬恢復室內公共空間強制口罩令，當時州長普立茲克考慮該州病床數目吃緊，且確診率高達5.7%，因此決定強制執行口罩命令以防止病毒蔓延。

到9月下旬，該州確診率大幅改善，並一度跌到2%，直到11月16日左右，伊州的確診率又出現上升到3%。

雖然染疫人數又出現增加趨勢，但包括芝城西郊瑞柏市等多個地方政府民意代表，都一直在推動「取消口罩令」。

芝加哥衛生局首席醫療官塞歐(Jennifer Seo)說，確診人數出現增加，主要因為天氣轉寒，民眾待在室內的時間明顯拉長，她也提到，執行口罩令的伊州染疫人數上升，而中西部已經取消強制口罩令的密西根州、明尼蘇達州之感染情況更嚴重。

她說，歐洲地區的疫情也與中西部差不多，氣溫越低病例越多，而有沒有執行口罩令，也多少影響了確診數目的增加與否。

疫苗 接種方面，芝加哥市市長萊特福特表示，到22日為止，芝市12歲及以上居民至少接種一劑新冠疫苗的比率達到77%，不過，西區與南區聚居非裔與棕色皮膚族裔的郵遞區號，接種率仍然不到五成，明顯偏低。

芝市衛生局的統計顯示，英格伍德區(Englewood，郵編60621)、南岸(South Shore，郵編60649)、奧斯汀(Austin，郵編60644)等地的完全接種率均僅在四成上下。而同樣位於南區，也是芝加哥大學所在的海德公園區，完全接種率則達到63％，而華埠郵編60616的完全接種率為63.6％。

今年9月萊特福特在推動施打疫苗時表示，當72.4%的芝市居民符合施打資格時，就要達到77%民眾至少接種一劑疫苗的目標，而就在感恩節前，芝市達到了先前設定的施打率，不過，市長也坦承，疫苗接種仍有許多努力空間。

她說，還是有太多人沒有施打疫苗，尤其是疫苗已經擴及到五歲及以上者都能接種的範圍，市府必須儘快向施打率低的地區強化推動接種。