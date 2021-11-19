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「你要什麼 我去偷給你」 有組織犯罪染指全美零售店

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「你要什麼 我去偷給你」 有組織犯罪染指全美零售店

編譯組／綜合報導
凱蒂市零售竊盜集團的贓物多到得用電梯搬運。（哈里斯縣第五分局）
凱蒂市零售竊盜集團的贓物多到得用電梯搬運。（哈里斯縣第五分局）

零售竊盜集團正在全美賣場到處搜刮商品，衣服、化妝品、洗衣精、尿布、工具，能偷的都偷，偷完再上網變賣。有些集團還能接受下訂，依照客戶需求偷取特定物品。

全國零售聯盟（NRF）將休士頓列為最為猖獗的第六名，休士頓所在的哈里斯縣(Harris County)第五分局2020年底破獲的一起案件就是最佳例證。警方跟蹤一輛來自科羅拉多州滿載贓物的貨車，來到位於凱蒂市（Katy）Hoveden Drive的住家，結果發現屋內的贓物跟山一樣高，數量之多還得用小型電梯才能搬到樓上。

清點完後發現，單是從Home Depot偷來的東西就價值100萬元，更別提其他贓物了。屋主Steven Skarritt被逮後供稱，他只留了睡覺跟煮飯的地方，其他全拿來擺贓物了。被控用毒、洗錢、組織犯罪的Steven Skarritt最後獲得保釋，休士頓KHOU電視即近日找到他本人要求訪問，他不願在律師不在場的狀況下回答任何問題，不過還是說了網站已經關閉，他沒有犯法。

Steven Skarritt堅稱，他從貨車駕駛那裡取得的每一件商品都有收據，駕駛拿著他的報稅識別號碼買進這些商品。Steven Skarritt預定12月出庭應訊。不過他的案子已經引起德州零售業者協會（TRA）的高度關切，因為為了彌補損失，業者只好提高售價。

Loss Prevention Magazine的專家Jac Brittain受訪時表示，這些零售竊盜集團多半分工嚴明，下手的稱為booster，銷贓的稱為fence，然後首腦在背後主導一切，甚至還能接受客製訂單。

 

休士頓 德州 零售業

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