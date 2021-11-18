芝留學生鄭少雄遇害 中國駐美大使促打擊仇亞排華

秦剛。（新華社）

美國芝加哥 再傳中國留學生 遭殺害，一名鄭姓男學生當地時間9日在住宅區遭搶匪槍殺，事發後逾百名中國留學生為此發起示威，中國駐美大使秦剛則在推特表態，敦促美方打擊仇亞排華。

秦剛於美東時間18日在個人推特（Twitter）以中英文雙語發文哀悼，並對亡故留學生的父母表示慰問。

他表示，中國駐美使領館將繼續敦促美方將兇手繩之以法，採取確實措施打擊仇亞排華行為；希望在美華僑、華人、中國留學生提高安全意識，加強自我防護。

綜合外電報導，這次遭槍殺的中國留學生是一名24歲的鄭少雄，他於當地時間9日下午在芝加哥市南區的海德公園（Hyde Park）一帶住宅區人行道上似與一名剛走下車的持槍搶匪搏鬥，接著槍聲就響起。

搶匪上車逃逸，鄭性留學生被送到芝加哥大 學（University of Chicago）醫學中心搶救，但仍不治。

中共黨媒人民日報旗下的海外網報導，以中國留學生為主的數百名芝加哥大學學生、教職員以及家長於當地時間16日在芝加哥大學校園舉行遊行，對鄭姓留學生在校園附近遭槍殺表達抗議，強烈要求校方確保校園安全。

「芝加哥太陽時報」（Chicago Sun-Times）日前報導，芝加哥市的暴力事件連續兩年增長，今年到目前為止，海德公園一帶已發生5起凶殺案，去年同期則一起都沒有。

除了這次喪命的鄭姓留學生，今年1月，來自北京的30歲博士生范毅然（Yiran Fan，音譯）在停車場遭隨機殺害。警方說，當時槍手從芝加哥到艾凡斯頓（Evanston）一路槍擊7人，范毅然是第一個，共5人喪命。