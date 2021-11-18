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喪兒之痛撕心裂肺 鄭少雄母籲嚴懲兇手

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
許多學生、教職員，在鄭少雄追思會結束後，正步出洛克斐勒教堂。(特派員黃惠玲／攝影)
許多學生、教職員，在鄭少雄追思會結束後，正步出洛克斐勒教堂。(特派員黃惠玲／攝影)

「生平第一次出國，竟然是來參加你的葬禮」，遭搶劫槍殺的芝加哥大學碩士生鄭少雄母親李蓉，18日在芝加哥大學舉行的鄭少雄追思會中，訴說對愛子的巨大思念與無盡回憶，她描述獲知鄭少雄噩耗時，全身發抖、撕心裂肺，堅強的鄭母提出「嚴懲兇手」要求，並代表千千萬萬的母親強烈呼籲確保每個留學生安全。

這場追思會在芝加哥大學洛克斐勒教堂舉行，下午3時不到，教堂內湧入大批學生、師長，李蓉與鄭曉東由鄭少雄女友等人陪同，坐在教堂第一排位置，教堂中擺設了鄭少雄的照片，兩旁則放置了素雅花籃。

芝大校長阿利維薩托斯(Paul Alivisatos)首先表達了失去優秀校友的惋惜，他說，鄭少雄是非常出色的年輕人，他的不幸，是芝大每個人的損失，也令所有人傷痛。芝大教務長利嘉儀在追思會中說，鄭少雄的生命短暫，但他的良善、傑出，將讓每個人保留他的美好記憶，她也表示校方將致力於保障學生、老師的平安，並防止悲劇再次發生。Dan Nicolae

中國駐芝加哥總領事館負總領事邊志春致詞表示，鄭少雄的死令人震驚痛心，她也向鄭少雄家人致哀，並感謝芝大在事件發生後提供的支持。

從四川趕到芝加哥為獨子料理後事的李蓉說，兒子從小到大都非常優秀，是她的驕傲，而好不容易等到兒子學業告一段落，正讓一家人對孩子未來充滿希望之際，暴徒的子彈卻讓她瞬間跌到深淵。

李蓉說，兒子本來約定要帶著她去看看世界，沒想到自己生平第一次出國，不是來觀光旅遊，不是來出席兒子畢業典禮或婚禮，而是來參加兒子的葬禮，這種人間至痛，讓她撕心裂肺，鄭母發自內心的悲痛，讓許多坐在台下的學生、朋友們，紛紛頻頻拭淚。

她說，兒子出事前兩天，她才收到兒子寄給她的生日禮物-一瓶香水，這次來美她也特別擦上香水，希望兒子聞到「媽媽的味道」，李蓉很感謝在她面臨巨大打擊時，來自認識與不認識人的支持與溫暖，她會銘記在心，最後她提出了嚴懲兇手的要求，並以母親名義，強烈呼籲確保每個留學生安全。

追思會中播放鄭少雄照片。(芝大直播截頻)
追思會中播放鄭少雄照片。(芝大直播截頻)
許多學生、教職員，在鄭少雄追思會結束後，正步出洛克斐勒教堂。(特派員黃惠玲／攝影...
許多學生、教職員，在鄭少雄追思會結束後，正步出洛克斐勒教堂。(特派員黃惠玲／攝影)
鄭少雄母親李蓉，沉重道出喪兒之痛。(芝大直播截頻)
鄭少雄母親李蓉，沉重道出喪兒之痛。(芝大直播截頻)

鄭少雄 芝加哥 哥大

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