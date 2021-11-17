芝城與伊州未接種青少年 染疫激增

芝公校系統執行長馬丁內茲(後右二)積極推動五到17歲學童施打新冠疫苗。(CPS臉書)

芝加哥 地區的新冠確診病例持續悄悄上升，而未接種的12到17歲青少年，躍升為感染率最高的年齡層，其中芝公校本學年已有2400名學生與679名成人染疫。

芝加哥衛生局局長亞瓦迪17日表示，未接種的青少年，現在很大程度推升了疫情 的爆發，而且他們感染新冠病毒的風險也高出其他年齡層很多。根據芝加哥七天疫苗接種平均率顯示，五到11歲的兒童接種比率最低，其次則是12到17歲的青少年。

儘管仍然擔心寒冷冬天將使新冠病例增加，但亞瓦迪說，「我覺得在完全接種疫苗的地方，病例相對很少」，她表明不希望看到上幾波疫情高峰而被迫要求所有人居家避疫，而目前的疫情，也沒有跡象顯示芝加哥將在今冬實施全面封鎖。

至於是否應該擔心病毒出現新的變種，亞瓦迪說，基於現有的數據，並未有新的變異病毒，而且她也不想做假設性的猜測。

伊利諾州方面，雖然目前的確診數比幾個月前的Delta變種病毒流行時低，但過去三周伊州 的新冠病例激增了七成。

根據伊州衛生廳統計，過去一周的平均單日新增確診數目達到3560例，比10月27日該州平均每日新增病例2069個，高出了72％，10月27日為Delta變種病毒爆發以來的新增確診低點。

與芝加哥趨勢雷同，伊州過去兩周的青少年(0到17歲)的七天平均單日新增確診，從628例增加到了1020例，增幅為62%。如以年齡細分，12到17歲的病例增幅達71%，比五到11歲的59％，及0到4歲的57％都高。

隨著感恩節假期接近，青少年病例增加速度，正逐漸接近上波秋季青少年確診的高峰水平，以9月4日學童重返課堂前後，平均每天新增的兒童與青少年病例達1228個。不過，此數字仍低於去年11月16日的疫情最高紀錄1532個。

伊州衛生廳指出，過去一周，該州有148宗青少年病例，其中124起發生在公私立學校。其中在Rolling Meadows的Willow Bend小學出現40起確診，迫使全校約600名師生全部轉成居家網課，預計感恩節後才會返校上實體課。