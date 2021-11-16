德州高中圖書館可借「色情書」 家長當眾朗讀一段

家長朗讀「Jack of Hearts」的內容，批評對性行為的描述太過露骨。（Barnes & Noble網頁）

德州 凱蒂獨立學區 （Katy ISD）15日晚間招開教育委員會議，部分家長在會中大聲朗讀取自學校圖書館 的書，其性內容之露骨讓其他家長坐立難安。最後在家長要求下，教委會同意移除六本引發爭議的讀物。

家長同意現在的青少年確實更容易接觸到成人內容，但堅持學校圖書館不該成為這些資訊的供應者。部分家長甚至表示，這些書是他們看過最露骨、最色情的文字描述，「我們不該過度性化我們的小孩」。

一名家長朗讀取自Jordan High School的書「Jack of Hearts」，內容鉅細靡遺地描述了性行為的過程。其他家長則質疑，在孩子還沒有確定性取向前，甚至還不確定要不要性行為之前，這些書籍就已經在教小孩如何性愛，「它們適合年紀更大的學生」。

青少年小說作者Donna Freitas在評論文章中強調，青少年接受到的性知識越全面，對他們的將來越好，特別是在學校這類環境中，看完後還能分享討論，瞭解甚麼是真正的性關係與必須獲得對方同意的重要。

不過凱蒂獨立學區的家長顯然無法接受，要求學區移除這些書籍。學委會稍後雖然同意移除六本引發爭議的讀物，但家長仍然要求對學區內的學校圖書館藏書進行全面篩檢。