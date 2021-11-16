我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共第3份歷史決議發布 寫入馬習會、兩岸一家親

避免兒童死亡 基礎建設法案納入汽車座椅安全條款

婚禮變葬禮 芝城情侶染疫雙亡

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
原本準備感恩節後的蘇瑞茲(左)與女友弗蘭科，上個月相繼染疫過世。(youtube截圖)
原本準備感恩節後的蘇瑞茲(左)與女友弗蘭科，上個月相繼染疫過世。(youtube截圖)

相戀多年，原本計畫在感恩節後舉行婚禮的芝加哥居民蘇瑞茲(Luis Suarez)、弗蘭科(Norma Franco)，還來不及與親友同慶，兩人卻相繼在上個月感染新冠肺炎病毒而雙雙去世。

家人說，蘇瑞茲與佛蘭科都沒有接種新冠疫苗，在10月份感染前兩人本來預定了要去施打，以便在年底節日來臨前，能夠安心籌辦婚事並與親友見面，沒想到還來不及前往接種，就都染疫並住進醫院。

兩人的兒子桑圖斯(Angel Santos)說，人們到現在可能還在因為擔心疫苗副作用而不願去接種，事實上，不接種疫苗而失去家人之痛，才是最可怕的副作用。

蘇瑞茲在波多黎各、芝加哥長大是一位很有天分的棒球運動員，他後來在芝加哥白襪隊擔任帶位員，因為他染疫前還沒有跟佛蘭科結婚，所以住院後，就被隔離在不同病房，也無法交流與獲得彼此信息，最後兩人均病重需靠醫療機器維生，死亡時間僅相隔一周。

不幸過世的蘇瑞茲與弗蘭科由家人一起舉辦了告別式，家人並替弗蘭科穿了早已準備好的白色結婚禮服，蘇瑞茲則穿上白色西裝，讓生前無緣步入禮堂的兩人，死後能夠完成心願。

桑圖斯說，希望他們家人所遭遇的經歷，能夠提醒還沒有施打疫苗者儘快接種，避免類似悲劇重演。

根據芝加哥市衛生局統計顯示，到11月14日為止，芝加哥的新冠疫苗完全接種率為60.1%，其中亞裔接種率66.5%最高，白人63%居次，拉丁裔54.7%居第三，非裔則以45.3%殿後。

而以年齡層來看，完全接種比率最高的為65歲及以上的長者，比率為71.9%，18歲到65歲的完全接種率為70.8%，12歲到17歲69.8%，五歲到11歲64%。

衛生局長亞瓦迪呼籲，天氣變冷加上年底節日即將到來，想要減少染疫風險，最好的方式就是儘快施打疫苗，疫苗施打地點，可查詢官網：https://reurl.cc/95qXDa。

疫苗 芝加哥 亞裔

上一則

費城工會領袖多爾迪、市議員海農 共謀貪汙罪名成立

延伸閱讀

不想再等10年 芝加哥華社發聲爭選區重畫

不想再等10年 芝加哥華社發聲爭選區重畫

5-11歲童未接種 恐成加州疫情破口

5-11歲童未接種 恐成加州疫情破口
全球首國 奧地利未接種者禁足10天

全球首國 奧地利未接種者禁足10天
10天近300人染疫 遼寧大連傳「封城」官方急闢謠

10天近300人染疫 遼寧大連傳「封城」官方急闢謠
兒童染疫禍首 醫師江華：是社區非學校

兒童染疫禍首 醫師江華：是社區非學校
俄羅斯單日病歿人數創新高 確診總人數破900萬

俄羅斯單日病歿人數創新高 確診總人數破900萬

熱門新聞

許多朋友、民眾，在鄭少雄遭槍殺地點獻花致意。(特派員黃惠玲／攝影)

痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美

2021-11-12 13:12

曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸

2021-11-11 15:30
周玉慧日前涉嫌殺害一雙兒女，當地檢方12日公布兩名死者因窒息而亡，裁定這起案件為謀殺案。(桑莫賽郡警方提供)

新州華母涉殺子女案死因結果出爐：兩幼兒窒息而亡

2021-11-12 14:38
芝大鼓勵學生、教職員，多多利用緊急通報設備(圖右前方白色柱子)。(特派員黃惠玲／攝影)

芝大又現持槍搶匪 1職員校園研究中心前遇劫

2021-11-12 11:19
芝大碩士鄭少雄遭劫殺，引起學生與各界高度關注校園安全。(特派員黃惠玲／攝影)

「我們是來學習的，不是來死的」芝大學生16日集會發聲

2021-11-15 11:12
芝加哥大學位於城市南區，近一年來治安事件頻傳。(特派員黃惠玲／攝影)

不到1年 3學生命喪槍口 芝大中文公開信說明校園安全

2021-11-15 10:46

超人氣

更多 >
已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國

已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國
又來酸中 黃明志同中國歌手合唱「牆外」 看哭百萬粉絲

又來酸中 黃明志同中國歌手合唱「牆外」 看哭百萬粉絲
美議員軍機訪台 拜會行程終於曝光

美議員軍機訪台 拜會行程終於曝光
94歲演員盧燕儀態萬千 皮膚白皙光澤 原來這樣養生

94歲演員盧燕儀態萬千 皮膚白皙光澤 原來這樣養生
「老友」相見 拜：期待建立護欄 習：需增溝通合作

「老友」相見 拜：期待建立護欄 習：需增溝通合作